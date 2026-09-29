Temporal, balance de la FIT y preparativos para la Fiesta del Ladrillo

Martes, 29 de septiembre de 2026

El intendente Juan Ramón “Rambo” Acevedo informó sobre el impacto de las ráfagas que derribaron diez postes de luz y destacó la articulación con la DPEC. Destacó la participación en la Feria Internacional de Turismo y anticipó la Fiesta del Ladrillo.



Las intensas ráfagas de viento registradas en las últimas horas en la región dejaron un saldo de diez postes de luz caídos en San Lorenzo, según confirmó el intendente Juan Ramón “Rambo” Acevedo en declaraciones a Cadena de Radios. Si bien el temporal dejó precipitaciones de aproximadamente 40 milímetros, el factor más complejo fue la fuerza del viento.



“Estamos trabajando junto a la DPEC para restablecer el servicio. Gracias a Dios no hubo situaciones de gravedad”, expresó el jefe comunal, llevando tranquilidad a los vecinos y destacando las tareas que se llevan adelante para recuperar la normalidad en la localidad.



Por otra parte, Acevedo se refirió a la participación de San Lorenzo en la Feria Internacional de Turismo (FIT), una vivencia que calificó como inolvidable por la posibilidad de posicionar el potencial local ante inversores y visitantes de distintos puntos.



Exposición estratégica: "Tuvimos la oportunidad de exponer durante dos o tres minutos en una conferencia ante inversores y turistas, y poder acceder a ese lugar tan importante para nosotros fue una experiencia muy significativa", destacó el intendente.



Identidad y orgullo: Recordó con afecto a figuras locales como el futbolista José Manuel "Flaco" López, quien "siempre está presente, no se olvida de sus raíces y nos hace conocidos".



Atractivos imperdibles: Entre las principales propuestas mencionó los carnavales, el Concurso Regional del Asado a la Estaca y Torta Parrilla, las celebraciones patronales de nueve días y la tradicional Fiesta Provincial del Ladrillo.



En el plano de la gestión municipal, el intendente comentó que se encuentran finalizando las obras de canalización y cordón cuneta. "Ahora estamos esperando que fragüe para poder habilitar la calle" , explicó, resaltando el avance en materia de infraestructura para mejorar la circulación y los desagües urbanos.



Asimismo, destacó el trabajo territorial que se lleva a cabo junto a un equipo médico procedente de Mar del Plata. En ese marco, detalló que realizaron operativos casa por casa en la zona rural de Rincón San Lorenzo, llevando a cabo controles de presión arterial y relevamientos para conocer de cerca las necesidades de las familias. Al respecto, agradeció especialmente el acompañamiento del gobernador Juan Pablo Valdés por su predisposición para escuchar y dar respuestas a las demandas de la comunidad.



De cara a la agenda cultural y festiva, Acevedo confirmó que la Fiesta Provincial del Ladrillo se realizará el próximo 24 de octubre con una gran cartelera artística que pondrá en valor la identidad y las tradiciones de San Lorenzo.



Para quienes deseen asistir, el jefe comunal adelantó que ya se dispuso la venta de entradas anticipadas a un valor de 10.000 pesos, reiterando la invitación abierta a todos los correntinos y visitantes para sumarse a la celebración.



R: GL