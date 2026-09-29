Chile respaldó el reclamo argentino y defendió el comercio con las islas

Martes, 29 de septiembre de 2026

El ministro de Defensa chileno apoyó el reclamo argentino y pidió una salida pacífica, pero avaló el comercio entre Punta Arenas y las islas



El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, afirmó que su país mantiene su respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, aunque defendió la posibilidad de desarrollar actividades comerciales entre el sur chileno y el archipiélago.



En una entrevista con Polar TV de Magallanes, el funcionario planteó que cualquier solución debe alcanzarse por la vía diplomática y sostuvo que también debe contemplarse la situación de los habitantes de las islas.



“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland”, expresó Barros Tocornal, antes de remarcar que su país apuesta por una resolución “pacífica y civilizada”.



Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el proyecto para establecer una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino, iniciativa que involucra a una empresa naviera chilena y a las autoridades de las islas.



A comienzos de septiembre, Eastern Islands acordó con el gobierno de las islas avanzar en esa conexión. La propuesta busca fortalecer el intercambio comercial con la región de Magallanes.



Consultado sobre esa posibilidad, el ministro sostuvo que “Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes”. Y agregó: “No veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”.



Barros Tocornal también se refirió a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas próximas a las Malvinas, un asunto que generó nuevos cruces entre la Argentina y el Reino Unido durante septiembre.



El funcionario chileno calificó la cuestión como un “tema puntual que puede ser un poco más conflictivo” y señaló que deberá analizarse cómo compatibilizar esas actividades con los compromisos asumidos por Chile.



La Cancillería argentina, por su parte, sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas unilateralmente en los espacios marítimos vinculados con la disputa son contrarias a la posición argentina sobre la soberanía. En septiembre presentó una protesta formal ante el Reino Unido por nuevas licencias relacionadas con hidrocarburos.



Otro aspecto de las declaraciones estuvo relacionado con los acuerdos regionales vinculados con la cuestión Malvinas.



El ministro sostuvo que los compromisos asumidos por Chile en el Mercosur y la Unasur tienen carácter político y planteó que la situación deberá ser analizada por las autoridades correspondientes.



La Declaración del Mercosur de 2011 estableció que los Estados asociados, entre ellos Chile, impedirían el ingreso a sus puertos de buques con bandera de las islas y evitarían brindar apoyo a actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en la zona de disputa.



Las declaraciones se produjeron pocas semanas después de un encuentro entre los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast, en el que Chile reafirmó su respaldo a los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.



En ese documento bilateral también se ratificó la necesidad de que Argentina y el Reino Unido retomen negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.



En paralelo, el Gobierno argentino volvió a plantear el tema ante la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificó su intención de sostener el reclamo por la vía pacífica. El escenario regional seguirá bajo análisis mientras avanzan los proyectos comerciales y las discusiones sobre la explotación de recursos en el Atlántico Sur.