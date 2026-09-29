Una nueva encuesta mueve el tablero electoral de Brasil a pocos días de votar

Martes, 29 de septiembre de 2026

Un sondeo de Quaest ubica a Lula en 39% y a Flávio Bolsonaro en 34% para la primera vuelta del 4 de octubre.



La campaña presidencial de Brasil entra en su tramo final con Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como los principales nombres de la disputa. Un nuevo sondeo de Quaest mostró una diferencia de cinco puntos entre ambos para la primera vuelta, aunque planteó un escenario distinto ante un eventual balotaje.



El relevamiento registra 39% de intención de voto para Lula y 34% para Flávio Bolsonaro. Detrás aparecen otros postulantes con porcentajes considerablemente menores.



La encuesta de Quaest fue realizada entre el 24 y el 28 de septiembre, con 2.004 electores. Tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. El estudio fue encargado por TV Globo y O Globo y está registrado ante el Tribunal Superior Electoral.



En comparación con el sondeo anterior, Lula pasó de 37% a 39%, mientras que Flávio Bolsonaro avanzó de 33% a 34%. La proporción de indecisos también se redujo, del 10% al 5%.



La medición incluye además a Augusto Cury, Ronaldo Caiado y Renan Santos, entre otros candidatos, con porcentajes que se ubican por debajo de los dos principales postulantes.



La misma encuesta plantea un panorama distinto ante una eventual segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro. En ese escenario, ambos aparecen con 42% de intención de voto, dentro de un cuadro de empate.



Otros relevamientos publicados en los últimos días también muestran una competencia estrecha entre los dos principales candidatos, aunque los porcentajes varían de acuerdo con la consultora, la metodología y las fechas en que fueron realizadas las entrevistas.



Por ejemplo, un estudio de Datafolha difundido el 24 de septiembre registró a Lula con 47% y a Flávio Bolsonaro con 45% en una eventual segunda vuelta, dentro de un escenario ajustado.



La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se realizará el domingo 4 de octubre. Más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para votar y, además de presidente, elegirán representantes del Congreso y autoridades en los estados.



Si ninguno de los candidatos obtiene más votos que el conjunto de sus competidores en la primera vuelta, los dos más votados pasarán al balotaje previsto para el 25 de octubre.



La elección también tendrá impacto sobre la composición del Congreso brasileño y sobre futuras designaciones en el Tribunal Supremo, por lo que la disputa presidencial se desarrolla en paralelo con una renovación institucional de alcance nacional.



Lula busca continuar al frente del gobierno brasileño, mientras que Flávio Bolsonaro encabeza la principal alternativa de derecha y cuenta con el respaldo político de sectores vinculados al expresidente Jair Bolsonaro.



En los últimos días, la campaña estuvo atravesada por debates sobre economía, relaciones internacionales, seguridad, el funcionamiento de las instituciones y el futuro de las políticas adoptadas durante los últimos años.



Con la primera vuelta a menos de una semana, las encuestas reflejan movimientos en la intención de voto, pero no determinan por sí mismas el resultado electoral. El comportamiento de los electores durante los últimos días de campaña y el voto efectivo del 4 de octubre definirán quiénes avanzan al siguiente tramo de la elección.