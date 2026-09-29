Trump negó un posible alivio de sanciones a Irán y volvió a tensar las negociaciones

Martes, 29 de septiembre de 2026

El presidente de EEUU rechazó un reporte sobre concesiones a Irán y negó haber ofrecido liberar fondos congelados.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber ofrecido a Irán un levantamiento de sanciones y acceso a fondos congelados a cambio de avances concretos en las negociaciones sobre su programa nuclear.



La desmentida se produjo después de que Axios, citando a funcionarios estadounidenses, informara que Washington estaba dispuesto a evaluar alivio económico para Teherán si aceptaba realizar concesiones verificables en materia nuclear. Trump calificó esa versión de falsa y aseguró: “No les ofrecí NADA”.



El mandatario estadounidense publicó su rechazo en Truth Social y apuntó directamente contra el informe de Axios.



“Esto es falso. No les ofrecí NADA”, escribió Trump, quien además calificó la información como una “broma” y reclamó que el medio retirara la publicación.



La versión difundida por Axios había señalado que el gobierno estadounidense contemplaba algún tipo de alivio de las sanciones y la liberación de activos iraníes bloqueados si Teherán avanzaba de manera concreta en las conversaciones sobre su programa nuclear.



La cuestión nuclear es uno de los principales obstáculos para alcanzar un entendimiento entre ambos gobiernos.



Funcionarios estadounidenses sostienen que cualquier acuerdo debería incluir compromisos concretos de Irán sobre su programa atómico. Teherán, en cambio, ha rechazado hasta ahora realizar determinadas concesiones y sostiene que su actividad nuclear tiene fines pacíficos.



En los últimos días, Irán también presentó una propuesta de siete días para intentar destrabar el conflicto. El esquema contemplaba reabrir el estrecho de Ormuz, suspender las hostilidades y retomar las conversaciones nucleares, a cambio de medidas de Washington como el levantamiento del bloqueo naval, el alivio de las sanciones petroleras y la liberación de activos congelados.



Trump rechazó públicamente esa propuesta iraní durante el fin de semana, aunque posteriormente afirmó que esperaba que las conversaciones pudieran retomarse durante esta semana.



Mientras tanto, representantes estadounidenses e iraníes mantienen contactos indirectos mediante mediadores. Las conversaciones buscan encontrar una fórmula que permita detener el conflicto y avanzar hacia un entendimiento sobre el programa nuclear.



El canciller iraní, Abás Araqchí, sostuvo que Teherán mantiene abierta la posibilidad de una solución diplomática. “Siempre hay esperanza para la diplomacia”, afirmó, aunque cuestionó el comportamiento de Washington durante el conflicto.



La incertidumbre alrededor de las negociaciones tiene consecuencias más allá del enfrentamiento político y militar. El estrecho de Ormuz es una vía fundamental para el transporte internacional de petróleo y gas, por lo que cualquier interrupción genera preocupación en los mercados energéticos.



El petróleo estadounidense WTI llegó a subir más de 2% el lunes después de que Washington rechazara la propuesta iraní para reabrir el estrecho.



La tensión también se reflejó en los mercados internacionales: el Brent volvió a ubicarse por encima de los 100 dólares por barril, mientras los operadores siguen atentos a cualquier avance diplomático que pueda modificar las perspectivas de suministro energético.



La situación permanece abierta mientras los mediadores intentan acercar las posiciones de Washington y Teherán. Trump afirmó que su gobierno mantiene contactos destinados a buscar una salida, pero su negativa a confirmar concesiones económicas deja en duda cuáles serán las condiciones estadounidenses para una eventual negociación.



El próximo movimiento dependerá de la respuesta formal de Washington a las propuestas iraníes y de si ambas partes logran acordar condiciones sobre sanciones, activos congelados, el estrecho de Ormuz y el programa nuclear.