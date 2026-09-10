"El abogado Codazzi vino e indicó que debía inventar y grabó un video mientras practicaba" Jueves, 10 de septiembre de 2026 La tía de Loan declaró y reconstruyó lo ocurrido el día de la desaparición. Señaló que el abogado la trasladó hasta una estación de servicio le pidió que se baje y cambie de vehículo. El abogado tiene otro caso judicial de un Niño de 6 años al cual trasladó en su camioneta y lo llevó en el medio del campo. Tiene prisión domiciliaria.

Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña, declaró en una nueva jornada del juicio por la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Durante su testimonio, se quebró al asegurar que nunca presenció el supuesto accidente que había mencionado anteriormente. “Nunca vi el accidente, nunca vi nada”, afirmó ante el tribunal. También explicó que desde la casa de su madre era imposible observar el lugar donde estaban los niños o el sector del naranjal.



Laudelina sostuvo que, con la asistencia de una nueva defensora, pudo desmentir aquella primera versión. “Me ayudó a sacar esta mentira del accidente”, expresó. Además, reconoció que en ese momento declaró únicamente sobre aquello que podía recordar.



En parte de su declaración, Laudelina apuntó directamente contra el abogado José Codazzi. Según relató, el letrado apareció en el campo después de una de las reconstrucciones realizadas durante la investigación y se presentó como abogado de Antonio Benítez.



La mujer aseguró que Codazzi le llevó un documento para firmar. “Estaba escrito arriba y después el resto era todo blanco, y tenía un sello abajo”, describió. También señaló que el abogado le manifestó que podía ayudarla y que luego fue hasta la zona del naranjal acompañado por otra persona.



De acuerdo con su relato, Codazzi regresó a su domicilio el 28 de junio, un día después de un allanamiento realizado durante la madrugada. Laudelina afirmó que el abogado le habló de información encontrada en su teléfono y en el de su hija, y que entonces volvió a instalar la hipótesis del supuesto accidente. “Vino Codazzi y me dijo que tenía que declarar antes de que llegue la ministra porque íbamos a ir presas y a tener perpetua”, manifestó ante el tribunal.



Siempre según la versión brindada por Laudelina, esa misma noche el abogado volvió a la vivienda y le explicó cómo debía declarar. “Se puso a explicarme cómo tenía que decir, cómo inventar el accidente, cómo yo vi cuando salió la camioneta y cómo frenó”, sostuvo.



“Fue todo expuesto por él. La verdad que hasta el día de hoy no entiendo por qué ni para qué”, añadió. También aseguró que Codazzi grabó un video mientras le indicaba qué debía manifestar y que le dijo a su hija que también tendría que declarar.



Laudelina relató que posteriormente salió de su casa junto con su hija y acompañada por Codazzi y otro hombre. Según afirmó, primero se trasladaron hasta una estación de servicio, donde cambiaron de vehículo.



En ese lugar, de acuerdo con su declaración, se encontraba un hombre al que le presentaron como senador. La mujer aseguró que les ofrecieron una motocicleta, una casa y hasta la posibilidad de entregarles un automóvil.



La declaración de Laudelina Peña se convirtió en uno de los testimonios centrales de esta nueva jornada del debate. Sus acusaciones contra Codazzi deberán ahora ser evaluadas por el tribunal y contrastadas con las demás pruebas incorporadas a la causa por la desaparición de Loan.



CODAZZI CON PRISIÓN DOMICILIARIA POR OTRO NIÑO DESAPARECIDO

La Justicia de Corrientes confirmó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica (geolocalización) para el abogado José Alejandro Fernández Codazzi en la causa por la sustracción y encubrimiento del niño «N» (Nahuá S. R., de 6 años) ocurrida en mayo de 2026 en Esquina.



Los cargos: Codazzi está imputado por encubrimiento agravado y sustracción de menor (en calidad de partícipe necesario)



El hecho: Se lo acusa de haber trasladado en su camioneta al padre del niño (el ciudadano brasileño Josías Santos Regis, detenido con prisión preventiva en San Cayetano) y al menor hacia una zona rural tras un ataque con armas de fuego.



Vínculo previo: Codazzi se hizo conocido nacionalmente por haber representado a Laudelina Peña en las primeras etapas de la búsqueda de Loan Peña. No está imputado en la causa federal de Loan, pero este nuevo expediente provincial mantiene su nombre en el centro de la polémica policial y judicial.





RIO PARANÁ Prohíben la pesca de dorados para proteger a un cardúmen

Una concentración inusual de dorados llevó a suspender la pesca comercial, deportiva y de subsistencia en un sector del río Paraná. Rige en los kilómetros 1109 y 1150. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI INSEGURIDAD EN CORRIENTES Polémica por la liberación de los motochorros que herieron a un menor de edad

La Policía detuvo a dos sujetos que tendrían serios antecedentes. Horas después, la fiscal Sonia Meza dispuso su inmediata liberación ya que no habría una orden judicial. Tanta facilidad le da la justicia a la vida del delincuente. Y los Legisladores que no laburan mejorando la Ley en defensa del ciudadano y en contra de los delincuentes.