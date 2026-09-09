Valdés anunció obras, ratificó su viaje a Europa y endureció los reclamos ante la Nación

Miércoles, 9 de septiembre de 2026

Durante los festejos por el aniversario de Loreto, el Gobernador de Corrientes repasó los principales ejes de su gestión, detalló los avances en materia portuaria y anticipó un nuevo aumento salarial para los empleados estatales antes de fin de año.



En el marco de los festejos por el aniversario de Loreto, el gobernador correntino Juan Pablo Valdés protagonizó una intensa agenda de gestión que combinó anuncios locales, proyección internacional y fuertes exigencias a la administración central. Durante su visita, el mandatario ratificó obras estratégicas para el municipio y delineó los ejes del desarrollo productivo y logístico que impulsa la provincia.



Junto a las autoridades locales, Valdés firmó un convenio para la construcción de un nuevo Centro de Interpretación dentro del Plan Iberá, concebido como motor para dinamizar el turismo regional. Asimismo, comprometió inversiones en infraestructura urbana orientadas a dar respuesta a la expansión periférica, incluyendo pavimentación, cordón cuneta y nuevos espacios deportivos. En paralelo, vinculó el crecimiento loretano con la inminente puesta en marcha de la fábrica de celulosa en Ituzaingó, ubicada dentro del radio de influencia regional.



Proyección internacional y desarrollo portuario

El titular del Ejecutivo provincial confirmó su participación en Argentina Week en Francia, una misión comercial junto a más de diez gobernadores donde buscará posicionar en Europa productos correntinos clave como madera, arroz y proteína animal. En el plano logístico, repasó los avances en la infraestructura fluvial:



Puerto de Ituzaingó: Ejecución de obras complementarias solicitadas por Aduana para operar con autonomía en importación y exportación.



Puerto de Corrientes: Recepción de la primera planta industrial de CLT (Cross Laminated Timber) del país.



Puerto de El Sombrero: Desarrollo de un diseño moderno para carga sólida y la incorporación potencial de combustibles.



Puerto de la Bahía: Finalización del proyecto ejecutivo prevista para septiembre para perfilarse como el de mayor profundidad provincial.



Embarcadero de Bella Vista: Articulación con Santa Fe para proyectar un cruce estratégico con Villa Ocampo.



Reclamos a la Nación y agenda salarial

En clave política, el gobernador endureció su postura frente al Gobierno nacional al condicionar el respaldo legislativo provincial a la aprobación de la ley de zona fría, lamentando la falta de avances en la tarifa diferenciada. También reafirmó el histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y advirtió sobre la necesidad de adaptar la infraestructura carcelaria y la legislación ante la nueva ley penal juvenil. Por último, llevó tranquilidad al sector estatal al confirmar que, analizando la evolución de la coparticipación, el Gobierno provincial prepara un nuevo anuncio salarial para los empleados públicos entre octubre y diciembre.