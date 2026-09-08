"Jorge Bertón el hijo de Victoria Caillava no está detenido por la sustracción de LOAN"

Martes, 8 de septiembre de 2026

José Mazzei apuntó: "Hay una persona que a mi consideración falta detener. Solicité marcando 15 puntos pero los Fiscales rechazaron. Bertón tiene mucho que explicar ante la justicia, creo que es parte de la sustracción y del ocultamiento de Loan".



La reconstrucción técnica determinó que la víctima fue llevada desde la zona rural en un vehículo particular y que posteriormente se registraron rastros biológicos en un segundo automóvil. El análisis del olor del menor en las unidades pertenecientes a Carlos Pérez y María Victoria Caillava constituye la evidencia física central del caso.



Aportando precisiones sobre el trayecto seguido por el menor el día del hecho, José Mazzei ratificó: "Lo que sí se sabe es que Loan llegó con su padre, algo que nadie sabía, y que desde el paraje de Algarrobal fue trasladado en la Ford Ranger de Carlos Pérez y de María Victoria Caillava, y posteriormente también se identificó aroma de Loan en el Ford Ka. Hasta ahora lo concreto es eso, tenemos que ver qué pasó después".



Al referirse al encuadre legal fijado en la sala y la coincidencia con los planteos de la querella, José Mazzei detalló : "Hace unos días la magistrada, la señora jueza Pozzer Penzo, descartó la posibilidad de que haya sido trata, es decir, los absolvió a todos los imputados por ese delito, y lo único que queda es sustracción y ocultamiento. Despeja el camino de la magistrada, achica las posibilidades. Estamos en un todo de acuerdo, por lo menos la familia y yo, no hubo nunca nada que permitiera demostrar que con anticipación estuvo planificado el hecho y posterior a la desaparición de Loan se encontrara algo que pudiera identificar un esquema de trata".



La falta de imputación sobre otros actores del entorno familiar de los acusados principales motivó la presentación de recursos específicos para requerir nuevas detenciones. La querella sostiene que existió una participación activa en las horas posteriores al hecho para garantizar el ocultamiento del niño.



Respecto a las solicitudes formuladas ante la fiscalía para ampliar la nómina de detenidos, José Mazzei apuntó enfáticamente: "Hay una persona que a mi consideración falta detener, que he pedido su detención hace varios meses marcando 15 puntos, pero bueno, los fiscales entendieron que las pruebas no alcanzaban, que es Jorge Bertón, el hijo de María Victoria Caillava. Tiene mucho que explicar ante la justicia y creo que tiene que estar detenido, creo que él es parte de la sustracción y del ocultamiento de Loan. En estos días he pedido una serie de medidas bastante importantes y más complejas en lo que respecta a la tecnología para ver si puedo conseguir esos indicios o pruebas".



En el ámbito familiar se evalúa con severidad la posibilidad de que un choque vial haya desencadenado las maniobras posteriores de ocultamiento. A pesar del peso de esa línea investigativa, los equipos técnicos mantienen la búsqueda bajo la premisa de no clausurar alternativas sin certezas científicas.



Al evaluar las distintas posibilidades sobre el paradero del menor, el perito chubutense remarcó : "Lamentablemente por ahí la hipótesis más fuerte que está quedando es un posible atropellamiento, un posible accidente, pero hasta que no tengamos nada concreto de eso no podemos descartar ninguna hipótesis. Puede ser que esté con vida. Hasta que no tengamos algo de Loan, no podemos descartar nada. La experiencia en este tipo de búsqueda siempre me ha dado algo muy concreto, que es desconfiar mucho de aquellos que descartan hipótesis sin tener nada en concreto".



El proceso judicial reúne a siete acusados por la sustracción directa y a once personas vinculadas a maniobras de entorpecimiento agrupadas bajo una fundación. La fiscalía y el tribunal deben litigar diariamente frente a una veintena de abogados defensores que multiplican las objeciones técnicas en cada jornada de debate.