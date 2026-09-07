Inseguridad en Corrientes robaron a un trabajador en en la parada del colectivo

Lunes, 7 de septiembre de 2026

El asalto ocurrió el domingo cerca de las 6:30 en la avenida René Favaloro y Florencio Varela. La persona agredida por los delincuentes esperaba la unidad de transporte urbano para llegar a su trabajo. Le robaron el celular y la mochila.



Patota atacó a un trabajador para robarle mientras esperaba el colectivo en un barrio de Corrientes. Varios delincuentes atacaron a trompadas y a patadas a un hombre en una parada de colectivos del barrio Doctor Montaña. En el bestial ataque le robaron un teléfono celular y la mochila.



La inseguridad crece en los barrios de la Capital de Corrientes. La comunidad exige a las autoridades y funcionarios públicos que realicen mejores actividades de seguridad, para que los ciudadanos, estudiantes, trabajadores y jubilados de la ciudad puedan circular tranquilamente, mientras que La Policía haga bien su trabajo protegiendo a los ciudadanos de bien.