Motochorro robó a un estudiante que esperaba el colectivo para ir a la Escuela

Lunes, 7 de septiembre de 2026

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Elías Abad y Las Heras, en el barrio San Benito. El estudiante terminó con heridas en las manos y la cadera por lo que fue trasladado al Hospital Escuela.



Un joven que esperaba el colectivo para ir a la escuela fue atacado esta mañana por motochorros. Lo amenazaron con un cuchillo para robarle la mochila. El hecho ocurrió en la esquina de las calles Elías Abad y Las Heras, en el barrio San Benito. El muchacho sufrió algunas heridas y debió ser trasladado al Hospital Escuela.



Un joven de 16 años fue atacado por dos motochorros cuando esperaba el colectivo para dirigirse a la escuela. Con un cuchillo, los delincuentes lo amenazaron para robarle la mochila. El muchacho terminó con heridas en las manos y la cadera por lo que fue trasladado al Hospital Escuela, donde recibió atención médica. La inseguridad en Corrientes crece día a día.