Manuel Adorni extiende 15 días para explicar su patrimonio

Miércoles, 26 de agosto de 2026

El juez Ariel Lijo extendió el plazo solicitado por la defensa en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.



El juez federal Ariel Lijo concedió a Manuel Adorni una prórroga de 15 días hábiles judiciales para presentar la documentación con la que deberá responder a los cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio. La medida fue adoptada en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.



El plazo original vencía ayer. La defensa del exjefe de Gabinete, encabezada por el abogado Matías Ledesma, había solicitado más tiempo para acceder a documentación y archivos utilizados por el fiscal federal Gerardo Pollicita en su requerimiento patrimonial.



Pollicita había presentado un requerimiento de 207 páginas con 20 puntos sobre los que Adorni debe brindar explicaciones. Entre ellos aparecen movimientos patrimoniales, operaciones inmobiliarias, fondos en dólares y transacciones con criptoactivos.



De acuerdo con el planteo fiscal, durante el período analizado se detectó una diferencia de aproximadamente $43 millones entre los ingresos y los gastos del grupo familiar. También se mencionan US$402.578,12 cuyo origen, según la investigación, todavía no habría sido corroborado.



El análisis comprende el período que va desde diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, hasta junio de 2026, cuando dejó el cargo de jefe de Gabinete. La investigación también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti.



Además de conceder la prórroga, Lijo autorizó que la defensa acceda a copias de archivos provenientes de una extracción forense utilizada por la fiscalía para elaborar su requerimiento.



Entre ese material se encuentran archivos vinculados al teléfono del contratista Matías Tabar, documentación que la defensa había solicitado antes de presentar su respuesta. La diligencia para obtener las copias estará a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.



El magistrado rechazó, en cambio, la solicitud de suspender el plazo vigente hasta que la defensa tuviera acceso a toda la documentación. En su lugar, otorgó los 15 días adicionales para garantizar el derecho de defensa y permitir que Adorni pueda analizar los elementos incorporados al expediente.



Entre los aspectos que deberá explicar el exfuncionario figuran el origen de determinados dólares declarados, operaciones relacionadas con inmuebles y el financiamiento de obras realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.



También deberá responder sobre la compra de un vehículo, préstamos atribuidos a familiares, acreditaciones no salariales, cancelaciones de deudas y movimientos vinculados con activos digitales.



Otro de los ejes de la investigación está relacionado con fondos y operaciones que, de acuerdo con la fiscalía, no habrían quedado reflejados de manera suficiente en las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción.



Una vez que Adorni presente sus explicaciones y documentación, el fiscal Pollicita deberá evaluar si las respuestas permiten aclarar las inconsistencias señaladas en su requerimiento.



Si considera que los argumentos resultan insuficientes, la investigación podría avanzar hacia una declaración indagatoria, aunque esa eventual convocatoria deberá ser resuelta por el juez Lijo. Por ahora, el exfuncionario cuenta con 15 días hábiles adicionales para presentar su descargo.