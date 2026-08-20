El NEA es una de las regiones con mayor inflación en alquiler

Jueves, 20 de agosto de 2026

Detrás de Patagonia, el Nordeste se ubica como la región del país con mayor inflación en el rubro alquiler de la vivienda. En lo que va del año, la inflación general en el NEA fue del 22,3% pero el gasto de alquiler se incrementó 35,3%.



En los últimos doce meses alquilar aumentó 69.4% contra una inflación general del 36,9%.



La incidencia del alquiler de la vivienda constituye uno de los rubros de mayor incidencia en el gasto de los hogares.



En los últimos tiempos no sólo se constató un incremento importante en el valor del alquiler de las propiedades, sino que también el ritmo de aumento de los alquileres se ubica por encima de la inflación general.



Y la región NEA no sólo registra este fenómeno de mayor inflación para alquiler, sino que se ubica como la segunda región con mayor brecha entre la inflación general y la del alquiler de vivienda.



Durante julio, en el país se registró una inflación del 2,1%, y del 1,9% en el NEA, pero el alquiler de la vivienda en el nordeste tuvo una variación de precios del 4,4% mensual.



Si se analiza el acumulado anual, enero-julio, en esos meses la inflación del NEA se ubicó en 22,3%, y alquilar se incrementó 35,3%.



En tanto, en los últimos doce meses, el costo de alquiler aumentó 69,4% entre julio de 2025 y julio de 2026 contra 36,9% de inflación general en la región.



Después del rubro "Electricidad, gas y otros combustibles" que registró una variación de precios del 84,6% interanual en el NEA, el segundo rubro que más aumentó fue el alquiler de la vivienda.



Para ver la evolución en la relación entre ambos indicadores, se puede observar que en el año 2025 la región nordeste totalizó 28,8% de inflación general, contra un incremento del alquiler de la vivienda de 100,9%.



En el año 2024, el dato de inflación general del nordeste fue de 103,9%, pero el gasto de alquiler acumuló 214,4% de inflación en la región.



En tanto, en el año 2023 la inflación general había sido del 219,5% en el NEA y el gasto del alquiler tuvo un incremento del 107,5%.



Durante el año 2022, con una inflación del 49,7% anual en la región, el gasto de alquilar registró un incremento del 38,1%, y un año antes, en 2021, con una inflación anual de 42,2%, alquilar una vivienda tuvo una variación de precios del 29,3%.



En el año de la pandemia, 2020, para la región nordeste se registró 57,6% de incremento de precios generales, y el rubro de alquiler acumuló 27,1% de aumento.