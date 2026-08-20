Dengue: detectaron 77 casos sospechosos y 30 siguen bajo investigación

Jueves, 20 de agosto de 2026

Se notificaron 77 casos sospechosos de dengue al iniciar la nueva temporada. Hay 30 en estudio y 47 fueron descartados.



El inicio de la temporada epidemiológica 2026/2027 volvió a poner bajo vigilancia al dengue, luego de que se notificaran 77 casos sospechosos durante la semana epidemiológica 31.



Del total informado, 47 casos fueron descartados y otros 30 permanecen bajo estudio para determinar si corresponden a la enfermedad.



De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, ninguno de los casos positivos registrados hasta el momento corresponde a la primera semana de la nueva temporada.



El informe oficial sostiene que la situación epidemiológica presenta actualmente un nivel de riesgo bajo y que los indicadores disponibles sugieren una interrupción de la transmisión viral.



A pesar de este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación mantiene la vigilancia intensificada junto con las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones.



El objetivo es detectar rápidamente posibles nuevos casos y contar con información que permita anticipar cambios en la circulación del virus durante los próximos meses.



La vigilancia epidemiológica también incluye a la fiebre chikungunya. Durante la primera semana de la nueva temporada fueron notificados 20 casos sospechosos.



De ese grupo, dos fueron clasificados como casos probables y corresponden a la provincia de Salta. Los otros 18 permanecen actualmente bajo análisis.



La presencia de casos sospechosos mantiene activo el seguimiento sanitario, especialmente frente a la posibilidad de que se modifique el escenario epidemiológico durante la temporada de mayor circulación de los mosquitos transmisores.







Cuándo se conocerá el balance de la temporada anterior



En paralelo, las autoridades sanitarias nacionales trabajan con las jurisdicciones para completar el análisis de la temporada epidemiológica 2025/2026.



El informe definitivo será publicado durante las próximas semanas y permitirá conocer con mayor precisión el comportamiento que tuvieron el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos durante el último período.



Por ahora, el escenario informado es de bajo riesgo, aunque el seguimiento continuará durante la nueva temporada para identificar de manera temprana cualquier cambio en la circulación viral.



