Rusia y Ucrania intercambiaron 206 prisioneros de la guerra

Jueves, 20 de agosto de 2026

Moscú y Kiev liberaron a 103 detenidos cada uno. El acuerdo permitió el regreso de militares ucranianos y rusos.





Rusia y Ucrania concretaron en las últimas horas un nuevo intercambio de prisioneros de guerra, con la liberación de 103 militares de cada bando, en una de las pocas instancias de cooperación que ambos países mantienen desde el inicio del conflicto.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó el regreso de 103 ciudadanos ucranianos y señaló que entre ellos hay integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Guardia de Fronteras.



Los liberados participaron en distintos escenarios de combate, entre ellos Mariupol y los frentes de Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Dnipro y Sumy.



El Ministerio de Defensa ruso informó que 103 de sus militares fueron recuperados desde territorio bajo control ucraniano. De acuerdo con Moscú, la operación se realizó bajo el mismo esquema de intercambio entre ambas partes.



Los soldados rusos liberados fueron trasladados a Bielorrusia, donde recibirán asistencia médica y psicológica antes de regresar a Rusia.



En el operativo tuvo participación Emiratos Árabes Unidos, que actuó como mediador humanitario, un papel que ya había desempeñado en anteriores negociaciones para liberar prisioneros.



Los canjes de prisioneros se mantienen como uno de los escasos mecanismos de coordinación directa entre Rusia y Ucrania, mientras continúan los combates y permanecen estancadas las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo de paz.



El intercambio anterior de militares se había concretado el 26 de junio, cuando fueron liberadas 160 personas de cada lado.



Más recientemente, el 13 de agosto, ambos países realizaron otro operativo que incluyó la liberación de civiles retenidos: ocho rusos y siete ucranianos. En esa misma instancia también se produjo la devolución de cuerpos de soldados fallecidos, con 261 ucranianos y 24 rusos.



Tras confirmar el regreso de los militares, Zelensky agradeció a los equipos que participan de las negociaciones y aseguró que Ucrania continuará trabajando para recuperar a quienes todavía permanecen detenidos.



“Recordamos a cada hombre y mujer que aún permanece en cautiverio. Estamos haciendo todo lo posible para traer a toda nuestra gente de regreso a casa”, afirmó el presidente ucraniano.



El nuevo canje representa así un canal humanitario activo entre Moscú y Kiev, aunque no implica por sí mismo avances en las negociaciones políticas para poner fin a la guerra.