Tragedia: volante 23 muertos en choque frontal de un micro y un camión

Jueves, 20 de agosto de 2026

El siniestro ocurrió de madrugada en la BR-373, cerca de Ipiranga. Cinco personas sobrevivieron y la Policía investiga cómo ocurrió el impacto





Al menos 23 personas murieron y otras cinco resultaron heridas tras un choque frontal entre un microbús y un camión ocurrido durante la madrugada de ayer en la carretera BR-373, en el estado brasileño de Paraná.



El accidente se produjo cerca de las 3:30, a la altura del kilómetro 209, dentro del municipio de Ipiranga, en la región de Campos Gerais. El microbús trasladaba pacientes desde Imbituva hacia centros médicos del área de Curitiba.



De acuerdo con los primeros datos de la Policía Federal de Carreteras de Brasil (PRF), el camión habría invadido el carril contrario y terminó impactando de frente contra el transporte sanitario.





El microbús llevaba 27 personas. De ese total, 23 murieron y cinco fueron trasladadas con heridas para recibir atención médica.



El camión circulaba desde Carambeí hacia Prudentópolis, mientras que el microbús avanzaba en sentido contrario rumbo a establecimientos de salud ubicados en la región metropolitana de Curitiba, situada a unos 180 kilómetros de Imbituva.



El choque ocurrió en un tramo de doble sentido y una sola calzada, ubicado en una zona recta. Los investigadores indicaron que, en principio, no se detectaron condiciones meteorológicas que pudieran haber provocado dificultades para circular.



El responsable de la delegación regional de la PRF, Luiz Fernando Berteli, explicó que los peritajes buscarán determinar, entre otros aspectos, la velocidad a la que circulaban ambos vehículos.



“Por el fuerte impacto, que ocasionó tantos daños, vamos a evaluar también las condiciones, intentar determinar también la velocidad en que estos vehículos estaban”, señaló Berteli.



La Policía Científica de Paraná comenzó las tareas de peritaje en el lugar y sobre los cuerpos de las personas fallecidas. La identificación será realizada en la sede del organismo ubicada en Ponta Grossa.



Bomberos militares, efectivos de la Policía Civil y otros organismos estatales también participaron del operativo desplegado tras el accidente.



Mientras avanzaban las tareas de rescate y peritaje, el tramo de la BR-373 permanecía cerrado al tránsito. La reapertura dependía de la finalización de los trabajos en la zona.



Ante la magnitud del accidente, el Gobierno de Paraná decretó tres días de duelo oficial en todo el estado. En Imbituva, localidad de origen del transporte sanitario, también se dispuso un período de duelo de dos días.



Los equipos de salud y asistencia social fueron movilizados para atender a los sobrevivientes y brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas.



La investigación continuará con los peritajes sobre los vehículos y la reconstrucción de la secuencia previa al impacto. La principal hipótesis inicial apunta a una invasión del carril contrario, aunque las autoridades deberán determinar las causas concretas y establecer si la velocidad tuvo incidencia en la gravedad de la tragedia.