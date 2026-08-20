Trump anunció una reunión con Kim Jong-un y habló de 57 armas nucleares

Jueves, 20 de agosto de 2026

El presidente de EE.UU. dijo que volverá a reunirse con el líder norcoreano antes de fin de año y destacó su relación personal.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea reunirse nuevamente con Kim Jong-un antes de que termine 2026 y afirmó que Corea del Norte posee 57 armas nucleares.



Trump confirmó un nuevo encuentro con Kim



La declaración fue realizada por Trump ante periodistas en la Casa Blanca. Consultado sobre un eventual contacto con el líder norcoreano, respondió de manera afirmativa: “Sí, me reuniré con él”.



El mandatario también se refirió al arsenal nuclear de Corea del Norte y aseguró: “Tiene 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca debería haberse permitido que esto pasara”.



A continuación, Trump destacó el vínculo que mantiene con Kim: “Pero las tiene. Me llevo muy bien con él”. Ambos líderes mantuvieron tres encuentros durante el primer mandato del presidente estadounidense.





El anuncio de Trump se produjo poco después de que Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano y una de las figuras más influyentes del régimen, afirmara que no tiene conocimiento de comunicaciones recientes entre su hermano y el presidente estadounidense.



En un comunicado, sostuvo que desconoce cualquier contacto entre ambos, aunque describió como “excelente” la relación que mantienen. También señaló que Kim conserva “buenos recuerdos y sentimientos” hacia Trump.



El presidente estadounidense había asegurado previamente que Kim había respondido a sus intentos de establecer comunicación. Según reportes citados en Washington, Trump busca concretar un encuentro durante el otoño boreal.



Washington y Seúl redujeron sus ejercicios militares



El anuncio sobre una posible reunión coincide con una modificación de los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur.



Las maniobras anuales Escudo de la Libertad Ulchi (UFS) fueron reducidas y finalizarán el 21 de agosto, una semana antes de la fecha inicialmente prevista. La decisión fue tomada a propuesta de la parte estadounidense.



El Pentágono explicó que los ejercicios fueron “sustancialmente reducidos”, pero aseguró que mantendrán las capacidades esenciales de entrenamiento y defensa. La segunda etapa del operativo, destinada a una eventual contraofensiva, quedó descartada.



Desde Corea del Norte, Kim Yo Jong desestimó la importancia del cambio y calificó las maniobras como una actividad de carácter “provocador y agresivo”. La agencia estatal KCNA también las definió como una amenaza para la seguridad regional.



Corea del Sur mantiene una alianza militar con Washington y cuenta con unos 28.500 soldados estadounidenses desplegados en su territorio. La presencia estadounidense se remonta a la Guerra de Corea, que finalizó en 1953 con un armisticio, pero sin un tratado de paz definitivo.



La eventual reunión entre Trump y Kim podría reabrir un canal de diálogo entre Washington y Pyongyang después de varios años sin encuentros entre ambos mandatarios. Por ahora, no se informó una fecha concreta para la posible cumbre.















