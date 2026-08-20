Docentes salvan sus vidas tras despistar en una ruta de Corrientes

Jueves, 20 de agosto de 2026

El conductor de un automóvil Chevrolet Corsa perdió el control durante la mañana de este miércoles en el trayecto de 10 kilómetros que une la RN 12 con Pueblo Libertador en el sur de la provincia de Corrientes





Pese a la inclinación en la que quedó el vehículo dentro del zanjón, los ocupantes resultaron ilesos. En el lugar intervino la Policía y Bomberos Voluntarios de Pueblo Libertador.



En la zona donde ocurrió el hecho de tránsito la calzada y las banquinas presentaban acumulación de agua y humedad.



Por causas que se buscan determinar, el vehículo perdió la estabilidad y derivó hacia la zanja lateral, quedando recostado sobre su lado izquierdo, entre la densa vegetación.



Los tres docentes lograron salir del habitáculo por sus propios medios y resultaron ilesos. Se contó con la colaboración de un tractor para realizar las maniobras de remolque y extraer el rodado de la zanja.