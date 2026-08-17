Volcó un colectivo: Murió una mujer y varios heridos en Ruta 14

Lunes, 17 de agosto de 2026

Un grave siniestro vial se registró anoche alrededor de las 23, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 625, zona de Pirayú, jurisdicción de la Comisaría Segunda de la localidad correntina de Alvear, a cargo del comisario Medina.



Por causas que hasta el momento son materia de investigación, un colectivo de la empresa Capital del Monte, que circulaba en dirección norte-sur, volcó sobre la Ruta Nacional 14.



Como consecuencia del siniestro, 14 personas heridas de gravedad fueron trasladadas al Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, donde reciben atención médica.



Por otra parte, un número aún no precisado de personas heridas fue trasladado inicialmente al Hospital Dr. Miguel Sussini en el municipio correntino Alvear.



Allí recibieron las primeras atenciones médicas, evaluaciones y estudios correspondientes, entre ellos placas para determinar el alcance de las lesiones.



Luego de ser asistidos y evaluados en Alvear, y de acuerdo con el cuadro presentado por cada paciente, la mayoría está siendo derivada también al Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, para continuar con la atención correspondiente.



De esta manera, el Hospital Dr. Miguel Sussini tuvo un papel fundamental en la recepción, primera asistencia, evaluación y estabilización de los heridos, antes de concretarse las derivaciones que fueron consideradas necesarias.



En medio del operativo se confirmó una víctima fatal. Este dato fue confirmado por Andrés Pros, de Defensa Civil,



La persona fallecida fue identificada como Cinthia Aquino, argentina, de 48 años de edad.



A raíz de la magnitud del siniestro se desplegó un amplio operativo de emergencia, asistencia, rescate y seguridad.