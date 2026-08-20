Murió un hombre de 70 años tras descompensarse mientras iba en bicicleta

Jueves, 20 de agosto de 2026

El hombre cayó de su bicicleta en el barrio Santa Rosa tras sufrir una descompensación. Los médicos constataron su muerte.



Un hombre de aproximadamente 70 años murió ayer luego de sufrir una descompensación mientras circulaba en bicicleta por una zona céntrica de la capital provincial.



El episodio ocurrió en el barrio Santa Rosa. De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre se encontraba regresando de realizar unas compras cuando perdió el control del rodado y cayó sobre la vía pública.



Tras la caída, se desplegó un operativo de emergencia para asistir al hombre. Personal médico acudió al lugar e intentó brindarle atención, pero finalmente constató su fallecimiento.



También intervinieron efectivos policiales, quienes trabajaron en el sitio para establecer las circunstancias del episodio.



Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre habría sufrido una descompensación previa a la caída y que el fallecimiento podría responder a causas naturales.



De todos modos, esta posibilidad todavía debe ser confirmada oficialmente mediante las actuaciones correspondientes y las pericias que permitan determinar con precisión qué ocurrió.



El caso quedó bajo intervención de las autoridades, que deberán establecer las circunstancias de la muerte y completar las diligencias previstas para este tipo de episodios.



