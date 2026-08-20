JPValdés anticipó cambios en la tarifa eléctrica y pidió paciencia por los salarios

Jueves, 20 de agosto de 2026

El Gobierno avanza con Nación en un esquema de beneficios energéticos para más de 185 mil hogares.



El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó avances con el Gobierno nacional para ampliar los beneficios sobre las tarifas de electricidad y establecer un esquema de compensación para zonas de altas temperaturas.



El anuncio surgió luego de una reunión que el mandatario mantuvo en Buenos Aires junto a otros gobernadores del Norte Grande y los ministros Diego Santilli y Luis Caputo. JPValdés calificó el encuentro como “muy productivo” y señaló que el reclamo energético fue escuchado por Nación.



El mandatario explicó que el próximo paso dependerá de la aprobación de la ley vinculada al régimen de zonas frías. Una vez concretado ese trámite, el Gobierno nacional se comprometió a emitir una resolución que permita incorporar beneficios para las denominadas zonas cálidas y muy cálidas.



“Una vez que contemos con la ley de zona fría, Nación trabajará en la resolución que permita avanzar en áreas de zonas cálidas y muy cálidas”, sostuvo JPValdés.



En paralelo, indicó que la empresa provincial de energía trabaja en la presentación necesaria para que todo el territorio provincial sea considerado dentro de la categoría de zona muy cálida.



De acuerdo con lo informado por el gobernador, durante el verano se prevé establecer un consumo de base de 300 kWh, con una ampliación que alcanzaría los 500 kWh entre septiembre y abril. El objetivo es que el beneficio llegue a más de 185 mil hogares.



“Pudimos ser escuchados y atendidos después de mucho tiempo de lucha”, afirmó JPValdés al referirse a las gestiones realizadas ante Nación.







El reclamo por los salarios



Durante la rueda de prensa, el gobernador también volvió a ser consultado por la situación salarial de los trabajadores estatales.



JPValdés sostuvo que el Gobierno provincial continúa evaluando alternativas, pero advirtió que todavía no están dadas las condiciones financieras para avanzar con nuevos anuncios.



“Hay que tener paciencia. Cuando tengamos equilibrio financiero vamos a avanzar”, expresó.



El mandatario explicó que las perspectivas económicas son favorables, aunque remarcó que todavía es necesario esperar una recuperación sostenida de los ingresos provenientes de la coparticipación.



“En lo salarial lo que dijimos, lo cumplimos y lo sostuvimos”, agregó.



El próximo paso estará centrado en las definiciones nacionales sobre el régimen energético y en la evolución de las cuentas provinciales, dos factores que serán determinantes para concretar tanto la ampliación de los beneficios en las tarifas como eventuales medidas salariales.



