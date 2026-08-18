Depositaron los fondos: “En no más de diez días comenzarían la obra”

Martes, 18 de agosto de 2026

El Gobierno de Corrientes ya licitó la obra y su ejecución está próxima a comenzar. El intendente Raul Dalpra explicó que mantuvo conversaciones con Noelia Cortez titular de Vialcor, quien le confirmó que el presupuesto para la reparación se aprobó.



El intendente de Juan Pujol Raul Dalpra en dialogo con Cadena de Radios destacó las obras que se vienen realizando en la localidad y confirmó que próximamente comenzará la reparación del puente sobre el arroyo Totora, en la Ruta Provincial 79, una obra largamente esperada por vecinos, productores y usuarios de este importante camino.



“Hoy podemos contar una buena noticia: el Gobierno de Corrientes ya licitó la obra y su ejecución está próxima a comenzar”, señaló. Explicó que mantuvo conversaciones con Noelia Cortez, titular de Vialcor, quien le confirmó que el presupuesto para la reparación fue aprobado y que ya se depositaron los fondos. “En no más de diez días comenzarían la obra”, afirmó.



El jefe comunal recordó que a principios de julio había planteado la necesidad de reparar el puente ante el gobernador y que se había establecido un plazo de 40 días. “Cumplió, así que ahora tenemos que esperar que el clima acompañe”, manifestó.



La Ruta Provincial 79 es considerada estratégica para la zona, ya que permite la circulación de vecinos y productores y, en determinados momentos, se encuentra en mejores condiciones que la Ruta 33, por lo que es utilizada como una vía alternativa de comunicación.



Trabajos preventivos ante las lluvias



En relación con las precipitaciones registradas en la zona, el intendente indicó que el municipio viene realizando tareas de canalización y prevención para evitar anegamientos.



También se refirió a la situación de la calle 10, donde un problema en el entubado provocó la erosión de la calzada. “Tuvimos que hacer un trabajo para que los vecinos puedan pasar al otro lado”, explicó.



El sector es particularmente sensible porque representa la única salida para las familias que viven del otro lado del arroyo. Por ese motivo, el municipio analiza junto al consorcio la posibilidad de habilitar un camino alternativo durante los trabajos, ya que será necesario retirar los tubos y la circulación podría quedar interrumpida durante varios días.



Asimismo, Cortez visitó el puente sobre el arroyo Naranjito, que actualmente se encuentra funcionando correctamente, y confirmó que ya se están poniendo en marcha las tareas para su reparación.



Entre las obras recientes, el intendente destacó la construcción de una garita en el cruce de las rutas 33 y 14. “Es para que los vecinos puedan esperar y no quedarse a la intemperie”, explicó.



También resaltó la ampliación del alumbrado público, con aproximadamente 900 metros de extensión y la instalación de 15 o 16 luminarias sobre calle San Andrés, en el sector que conduce hacia una empresa de aserradero. La obra fue realizada por la cooperativa eléctrica a partir de un pedido de los trabajadores de los aserraderos, que necesitaban contar con iluminación para poder trasladarse durante la noche.



A esto se sumaron otros 800 metros de iluminación sobre calle Luis Zamora, donde tampoco existía alumbrado público.



Finalmente, el intendente puso en valor el crecimiento de la producción local y adelantó detalles de la organización de los actos conmemorativos por el 144° aniversario de Juan Pujol, una fecha que será acompañada por distintas actividades para toda la comunidad.