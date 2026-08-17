Con unas 300 embarcaciones y afluencia turística se desarrolló el torneo de pesca

Lunes, 17 de agosto de 2026

El intendente Oscar “Chino” García destacó el masivo movimiento de visitantes nacionales y extranjeros a pesar del complejo contexto económico. El evento se afianza como un fuerte.



El jefe comunal de Paso de la Patria, señaló ante Cadena de Radios que la localidad logró una gran convocatoria, con visitantes y pescadores que llegaron desde distintos puntos del país y también desde países vecinos. La competencia reunió a unas 300 embarcaciones, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del fin de semana. García valoró especialmente la participación alcanzada en un contexto económico complejo. “Estamos realmente contentos y conformes con el resultado. Tuvimos una respuesta muy importante a esta propuesta”, sostuvo.



En ese sentido, explicó que existía cierta preocupación por el impacto de la situación económica nacional sobre el turismo, debido a que muchas familias han reducido sus posibilidades de vacacionar y viajar. Sin embargo, la respuesta terminó superando las expectativas y permitió generar un importante movimiento en la localidad. El intendente destacó además la llegada de pescadores provenientes de Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Formosa, Paraguay y Brasil, entre otros lugares, lo que permitió fortalecer la promoción de Paso de la Patria como destino de pesca deportiva.



Durante el torneo se registró un buen nivel de capturas de dorado. Se destacaron dos ejemplares de 97 centímetros, además de otras piezas de gran porte, mientras que en total fueron capturados 65 ejemplares. “Esto es un trampolín publicitario para que de acá a fin de año la gente pueda venir y quiera venir a pescar a Paso de la Patria”, sostuvo García, al remarcar que el evento no solo genera actividad durante el fin de semana, sino que también permite promocionar el destino para los próximos meses.



El jefe comunal también resaltó la gran presencia de público en las actividades complementarias. La zona de playa registró una importante concurrencia y los espectáculos musicales convocaron a una multitud. “Queremos que Paso de la Patria sea un lugar para la familia. Los shows fueron multitudinarios y la zona de playa estuvo colmada”, destacó. Para García, el balance del fin de semana largo es ampliamente positivo y confirma la importancia de combinar pesca deportiva, turismo, espectáculos y propuestas familiares para continuar posicionando a Paso de la Patria como uno de los principales destinos turísticos de Corrientes.

