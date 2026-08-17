Ciberestafas los correntinos deberán aprender a detectar fraudes y denunciarlos

Lunes, 17 de agosto de 2026

Darán una capacitación gratuita en Corrientes este martes, la disertación estará a cargo de la licenciada en Criminalística Sandra Arellano, quien brindará herramientas prácticas para detectar fraudes, evitar errores frecuentes y saber cómo actuar.



La licenciada en Criminalística Sandra Arellano dialogó con Cadena de Radios y anunció que mañana se realizará una charla informativa gratuita sobre ciberseguridad y prevención de estafas en la sede de APICC, en Corrientes Capital.



Durante el encuentro se abordarán de manera práctica los errores más frecuentes que cometen las personas y las principales herramientas para prevenir situaciones de fraude. Además, se brindarán recomendaciones sobre qué hacer ante una estafa y cómo recolectar y preservar evidencias para realizar una denuncia.



Arellano remarcó que se trata de una problemática que atraviesa a toda la sociedad, independientemente de la edad. “Jóvenes, adolescentes y mayores pueden ser víctimas de estafas”, señaló, y destacó que la información adquirida durante la charla también puede servir para proteger a familiares y personas del entorno.



La especialista explicó que constantemente aparecen nuevas modalidades de ciberdelitos, por lo que consideró fundamental comenzar a hablar sobre estas situaciones y adoptar hábitos de prevención. En ese sentido, recomendó manejarse con personas de confianza y utilizar claves y datos personales que solamente conozca el propio usuario.



Entre las modalidades más frecuentes mencionó las llamadas telefónicas fraudulentas, correos electrónicos engañosos y contactos de personas que se hacen pasar por representantes de bancos u otras instituciones.



“Un ciberdelincuente no descansa”, advirtió Arellano, al remarcar la importancia de mantenerse informados y contar con herramientas concretas para detectar intentos de fraude antes de convertirse en una nueva víctima.



R: G L