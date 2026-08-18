En el mes de San Cayetano orgnizan "CAYETON SOLIDARIO"

Martes, 18 de agosto de 2026

Se trata de una gran maratón de colecta de donaciones. Lo recaudado será para los cuatro grupos de EL BUEN SAMARITANO de las Iglesias San Francisco, Jesús Nazareno, San Juan Bautista y Catedral, quienes ayudan a personas en situación de calle.



El sábado 29 de agosto realizarán un evento denominado CAYETÓN SOLIDARIO organizado por el Arzobispado de Corrientes. Este evento sin precedentes en la provincia, tiene como objetivo fomentar la solidaridad y empatía con el prójimo, como enseña el Santo Padre León XIV, siguiendo las enseñanzas de su antecesor, nuestro querido y recordado Papa Francisco.



Se reciben alimentos no perecederos como: leche en polvo - azúcar - café - cacao - yerba - galletitas dulces y/o saladas - mermelada - dulce de leche.



Como también: pata muslo - carne molida - polenta - arroz - fideo - puré de tomates -aceite - condimentos varios - arvejas - lentejas - jugo concentrado - sal fina y gruesa - condimento para arroz - caldos de verdura o cualquiera - provenzal - orégano



Elementos para entregar las comidas como: bandejas TÉRMICAS descartables n° 103 - plato hondo TÉRMICO - cucharas y tenedores descartables - vasos descartables - rollos de cocina.



Y además: artículos de limpieza y de higiene personal. Los esperamos en Santa Fe 752 el 29 de agosto de 9:00 a 21:00 hs. para recibir tu donación