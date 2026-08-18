Feria de productos en las plazas principales de Corrientes Martes, 18 de agosto de 2026 Productores y emprendedores ofrecerán alimentos, plantas y artesanías hasta el domingo 23 de agosto.

La nueva semana de las Ferias de la Ciudad tendrá actividades desde hoy y hasta el domingo 23 de agosto en distintos espacios públicos de la capital. La propuesta reunirá a productores, emprendedores y artesanos con una amplia variedad de productos.



Los vecinos podrán encontrar frutas, verduras, plantas ornamentales, panificados caseros, dulces regionales, artesanías, manualidades y propuestas gastronómicas, con distintos puntos de venta distribuidos durante la semana.



El cronograma comenzará hoy en la Plaza Torrent, donde los puestos funcionarán de 8 a 13. El mismo espacio volverá a recibir a los feriantes el miércoles 19, en idéntico horario.



Para el jueves 20, la actividad se trasladará a Plaza La Cruz, también entre las 8 y las 13.



El sábado 22 habrá una agenda más amplia. Durante la mañana, de 8 a 13, los feriantes estarán en Parque Mitre. En paralelo, de 10 a 22, funcionarán puestos en el paseo Arazaty, playón Rotary Club, espacio Itá Berá y punta Tacuara.



El domingo 23 de agosto se mantendrán los espacios del paseo Arazaty, playón Rotary Club, espacio Itá Berá y punta Tacuara, con atención al público de 10 a 22.



La iniciativa municipal busca facilitar la comercialización directa y generar canales de venta para productores, emprendedores y artesanos locales, al tiempo que acerca distintas alternativas a los vecinos.



Con la agenda prevista para esta semana, las Ferias de la Ciudad volverán a recorrer plazas y paseos con una propuesta que combina producción local, gastronomía y artesanías. Los horarios pueden ser un dato clave para quienes quieran acercarse a cada punto.















