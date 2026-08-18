El Iberá y Paso de la Patria fueron los destinos más elegidos el fin de semana

Martes, 18 de agosto de 2026

El turismo de naturaleza y la pesca impulsaron las reservas, aunque el transporte terrestre tuvo menor demanda de la esperada.



El movimiento turístico durante el último fin de semana largo tuvo un comportamiento dispar, con mayor actividad en los principales destinos de naturaleza y pesca. Los Esteros del Iberá y Paso de la Patria concentraron buena parte de la demanda.



El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó que la ocupación hotelera provincial se ubicó entre el 40% y el 65%, mientras que la venta de pasajes de larga y media distancia quedó por debajo de las previsiones iniciales.



El ecoturismo fue uno de los principales motores del movimiento durante el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.



Dentro de los destinos naturales, los Esteros del Iberá registraron una elevada demanda, especialmente en los accesos vinculados con Colonia Carlos Pellegrini y Concepción del Yaguareté Corá.



También tuvo un desempeño destacado Paso de la Patria, donde la realización de la Fiesta Nacional del Dorado convocó a pescadores y visitantes. La actividad generó movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios turísticos.



La ciudad capital, por su parte, sostuvo un flujo constante de visitantes a partir de la Regata Internacional Asunción-Corrientes, la Peña Oficial de la Ciudad y distintas propuestas feriales en el sector de la costanera.





El comportamiento del transporte terrestre fue diferente al observado en los principales destinos turísticos. Las empresas registraron una comercialización de pasajes más limitada de lo esperado.



Desde el sector atribuyeron parte de esa situación a la incertidumbre generada antes del feriado por una posible medida de fuerza de los choferes. El escenario derivó en compras sobre la fecha y en una mayor utilización de vehículos particulares.



A nivel nacional, CAME contabilizó 1.074.171 turistas durante el fin de semana largo, con un impacto económico estimado en $245.907 millones.



El número de viajeros representó un crecimiento del 24,2% respecto de 2023. Sin embargo, el comportamiento del consumo mostró una mayor cautela por parte de quienes viajaron.



La estadía promedio cayó de 2,3 a 2 días, mientras que el gasto diario por persona alcanzó los $114.464, una disminución real del 13,2% frente al período comparable.



El gasto turístico total también registró una baja real del 6,3%, aunque el mayor número de visitantes permitió compensar parcialmente ese retroceso en distintas economías regionales.



El relevamiento mostró así una tendencia hacia escapadas más breves, reservas cercanas a la fecha y mayor selección del gasto. Los destinos vinculados con naturaleza, nieve, termas y eventos deportivos lograron mejores resultados, mientras que la Costa Atlántica presentó un desempeño más moderado.