El Río Uruguay mantiene la crecida y aumenta la atención en cinco localidades

Martes, 18 de agosto de 2026

Prefectura informó una tendencia creciente en varios puntos del río Uruguay y descenso en otros sectores de la cuenca.



El Río Uruguay presenta una tendencia creciente en cinco localidades ubicadas sobre su margen provincial, de acuerdo con el informe hidrológico difundido ayer por la Prefectura Naval Argentina.



El comportamiento del río es seguido de cerca en distintos puntos de la cuenca debido a las variaciones registradas durante las últimas horas, mientras algunos sectores mantienen una evolución diferente.



Los registros oficiales indican que el río crece en Santo Tomé, La Cruz, Alvear y Paso de los Libres. La evolución de estos niveles requiere atención, especialmente en las zonas ribereñas.



En tanto, el comportamiento es descendente en Garruchos, Monte Caseros y Mocoretá, localidades donde el nivel del curso de agua presenta una tendencia diferente a la observada en los puntos ubicados aguas arriba.



El informe también señala una baja del Río Uruguay en Bonpland, otro de los puntos incluidos en el seguimiento hidrológico de Prefectura.





La evolución de los niveles puede modificarse de acuerdo con las condiciones de la cuenca y los aportes de agua registrados aguas arriba. Por ese motivo, los datos son actualizados periódicamente por los organismos encargados del monitoreo.



El escenario combina crecidas y descensos según cada localidad, por lo que la situación no presenta un comportamiento uniforme a lo largo del Río Uruguay.



Las autoridades continuarán observando la evolución del curso de agua en las próximas horas. Para las poblaciones ubicadas en zonas ribereñas, se recomienda mantenerse informadas mediante los reportes oficiales ante eventuales cambios en los niveles.