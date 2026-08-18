Yapeyú recordó a San Martín con un llamado a la unidad y nuevos proyectos

Martes, 18 de agosto de 2026

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente local, Ramón Barrios, con la presencia de autoridades provinciales, legisladores, representantes militares, delegaciones escolares y vecinos.



En Yapeyú, tierra natal del general José de San Martín, se realizó ayer el acto central por el 176.º aniversario de su fallecimiento. Juan Pablo Valdés encabezó el homenaje al Libertador y anunció junto a Yapeyú una agenda de obras rumbo a sus 400 años



La jornada comenzó con una invocación religiosa a cargo del presbítero Aníbal Ciarrochi y la interpretación del Himno Nacional. Luego, los principales discursos estuvieron centrados en la vigencia del legado del Libertador y en la necesidad de fortalecer la unidad nacional.



Durante su intervención, el gobernador destacó el valor de preservar la memoria histórica como parte de la construcción institucional y vinculó el legado sanmartiniano con los desafíos actuales.



“Los correntinos somos herederos directos de su legado y sobre nuestras espaldas recae el deber sagrado de mantenerlo vivo”, afirmó JPValdés, quien también convocó a tomar el ejemplo del prócer para afrontar las dificultades del presente.



El mandatario planteó además la necesidad de superar las divisiones políticas y sociales. “Debemos cerrar la grieta que nos divide porque la Argentina nos necesita a todos unidos bajo la misma bandera”, sostuvo, al referirse también a la importancia de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.



En otro tramo de su discurso, Valdés señaló que la gestión pública debe fortalecer la infraestructura para responder a las contingencias climáticas que afectan al territorio.



El intendente Ramón Barrios centró su mensaje en la dimensión política y personal de San Martín, especialmente en su decisión de apartarse del poder cuando consideró que la unidad era prioritaria.



“Quizás la mayor enseñanza de San Martín no reside únicamente en su victoria, sino en su renuncia”, expresó el jefe comunal durante el acto.



En materia de gestión, JPValdés y Barrios acordaron avanzar en una agenda conjunta de obras e infraestructura pública con la mirada puesta en el próximo año, cuando Yapeyú conmemorará los 400 años de su primera fundación.



Como parte de la ceremonia, las autoridades colocaron ofrendas florales y participaron de la Diana de Gloria y del homenaje al Sargento Cabral. También firmaron el libro de visitas en el templete histórico.



La actividad concluyó con un desfile cívico-militar, en una jornada que combinó el homenaje a San Martín con una agenda institucional orientada a preservar el patrimonio histórico y preparar nuevos proyectos para Yapeyú de cara a su aniversario fundacional.







