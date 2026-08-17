El fuego que preocupa a Europa: Bélgica combate un incendio récord junto a Alemania Lunes, 17 de agosto de 2026 El fuego ya destruyó 3.000 hectáreas en Altas Fens y provocó evacuaciones mientras Bélgica recibe ayuda aérea europea.

Un incendio forestal de dimensiones inéditas avanza sobre la reserva natural de Altas Fens, en el este de Bélgica, y mantiene en alerta a las autoridades por la posibilidad de que las llamas alcancen territorio alemán.



El fuego comenzó el viernes por causas que todavía no fueron determinadas y ya consumió unas 3.000 hectáreas de turberas y bosques de pinos. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales confirmó que se trata del mayor siniestro de este tipo registrado en el país.



La cercanía de las llamas con la frontera obligó además a activar medidas preventivas en Alemania. En Monschau, una localidad de unos 12.000 habitantes, fueron evacuadas dos calles debido al humo y a los cambios en la dirección del viento.



Las características del terreno dificultan el trabajo de los bomberos. Gran parte de Altas Fens está formada por turberas y sectores pantanosos, donde el peso de los vehículos puede provocar hundimientos.



Ante esas dificultades, el operativo depende especialmente de los medios aéreos. Dos aviones cisterna enviados desde Suecia se incorporaron este domingo a cuatro helicópteros, dos belgas y dos neerlandeses.



La Unión Europea también participa en la coordinación de los recursos desplegados. La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, informó que un oficial de enlace trabaja para organizar las operaciones aéreas y reducir los riesgos durante los vuelos.



El ministro del Interior belga, Bernard Quintin, informó que los frentes que avanzaban hacia Jalhay y Monschau habían sido controlados, aunque calificó la situación general como todavía “desafiante”.



Hasta el momento, ninguna vivienda había sido alcanzada por las llamas. Sin embargo, dos localidades belgas fueron evacuadas parcialmente y unas 20 personas pasaron la noche en un polideportivo utilizado como refugio.



La columna de humo se extendió por amplias zonas de Bélgica y Alemania. También alcanzó sectores de Francia, donde el departamento de Mosela activó una alerta relacionada con la calidad del aire.





La emergencia movilizó también a productores de la región. Varios agricultores utilizaron sus tractores y cisternas para transportar agua desde un lago cercano hacia los puntos donde trabajan los equipos de emergencia.



Jean-Pierre Robert, responsable de un hotel situado junto al lago, contó a AFP que llegó a haber “quince tractores en fila” para cargar agua. También relató que su familia trasladó al ganado y facilitó el acceso a los equipos que combatían el incendio.



Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el origen del fuego. Los equipos de emergencia todavía no pudieron llegar hasta el punto exacto donde comenzaron las llamas.



El incendio ocurre durante la quinta ola de calor del verano europeo, en un contexto de sequedad y temperaturas elevadas. El viernes, algunas zonas de Bélgica alcanzaron los 37 °C.



Las condiciones recuerdan a otros grandes incendios registrados históricamente en la región, entre ellos el ocurrido en 1911 durante un período de calor intenso.



La evolución del siniestro será determinante para establecer si el fuego puede ser contenido antes de avanzar sobre Alemania. El episodio también vuelve a poner bajo atención el impacto de los períodos prolongados de calor extremo y su posible relación con una mayor frecuencia de incendios forestales en Europa central.



