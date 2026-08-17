Inició la campaña electoral con una disputa ajustada entre Lula y Flávio Bolsonaro

Lunes, 17 de agosto de 2026

Lula defendió empleo y políticas sociales; Flávio Bolsonaro priorizó seguridad y baja de impuestos rumbo a las elecciones de octubre.



Brasil inició formalmente la campaña para las elecciones presidenciales del 4 de octubre con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como principales protagonistas de una contienda marcada por la polarización.



El presidente, que busca acceder a un cuarto mandato, eligió São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, para presentar sus principales propuestas. Su rival del Partido Liberal comenzó su campaña en Copacabana, Río de Janeiro, con un discurso enfocado en seguridad, soberanía y reducción del gasto estatal.



Lula reivindicó los resultados de su gestión y destacó la creación de 10 millones de empleos formales. También planteó que un nuevo período debería estar orientado a resolver problemas estructurales mediante inversiones en salud, educación y vivienda.



“En mi cuarto mandato quiero terminar con algunos de los dilemas de nuestro país”, afirmó Lula.



Seguridad y economía, los ejes de la campaña



El mandatario también incorporó la lucha contra el crimen organizado a su discurso. Sostuvo que la estrategia debe apuntar especialmente a las estructuras financieras de las organizaciones criminales.



“Es quitándoles el dinero que vamos acabar con el crimen organizado”, expresó durante el acto.



Otro de los puntos destacados por Lula fue la soberanía sobre los recursos naturales. Defendió que Brasil avance en la explotación y procesamiento de sus minerales críticos, sin permitir que otras potencias controlen esos recursos estratégicos.



Flávio Bolsonaro, en cambio, construyó su lanzamiento alrededor de una postura más dura en materia de seguridad. Cuestionó al Gobierno por el endeudamiento, el funcionamiento de empresas públicas y la respuesta frente a las organizaciones criminales.



“¡Lula es el moroso de la esperanza!”, afirmó el senador ante sus seguidores.



Flávio Bolsonaro apuesta por un discurso de mano dura



El candidato del Partido Liberal prometió endurecer las medidas contra grupos como el PCC, Comando Vermelho y las milicias, a los que propuso considerar organizaciones terroristas.



También planteó una reducción de impuestos y de la burocracia estatal. Su propuesta incluye recortar cargos de confianza dentro de la administración pública, una iniciativa que presentó como un “tijeretazo”.



La campaña de Flávio también estará atravesada por la figura de su padre, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Actualmente cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por la Corte Suprema por conspirar para dar un golpe de Estado luego de las elecciones de 2022.



Flávio defendió públicamente a su padre y lo calificó como un “hombre honesto”, además de rechazar que haya representado una amenaza para la democracia.



Una elección que comienza con una diferencia mínima



La primera etapa de la campaña encuentra a los principales candidatos separados por pocos puntos en las encuestas citadas en el inicio de la contienda.



En un escenario de segunda vuelta, Lula registra 43% de intención de voto frente al 40% de Flávio Bolsonaro, una diferencia que anticipa una competencia estrecha.



La elección presidencial se realizará el 4 de octubre, con seguridad, economía, empleo, impuestos y soberanía sobre los recursos naturales entre los principales temas de debate.



Con la campaña recién iniciada, ambos espacios buscarán ampliar su base electoral en las próximas semanas: el oficialismo intentará consolidar su agenda social y económica, mientras el bolsonarismo buscará convertir la inseguridad y el rechazo al Gobierno en los principales motores de su candidatura.