Diez mujeres murieron tras el vuelco de un micro en Petrópolis

Lunes, 17 de agosto de 2026

Un colectivo turístico con 47 pasajeros volcó en la BR-040, en la sierra de Río de Janeiro. Hay unos 30 heridos y analizan las causas.



Al menos diez personas murieron y unas 30 resultaron heridas tras el vuelco de un autobús turístico ocurrido durante la madrugada del domingo en la BR-040, a la altura de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro.



Las diez víctimas fatales son mujeres, de acuerdo con la Policía Rodoviaria Federal (PRF). El vehículo transportaba a 47 pasajeros y había iniciado su recorrido en Belo Horizonte, Minas Gerais, con destino a Copacabana.



El accidente ocurrió poco después de las 4.30, en el kilómetro 91 de la ruta, en el sector conocido como Cascatinha. El colectivo se salió de la calzada y terminó volcando en una zona de curvas y pendientes pronunciadas.



Los primeros equipos de emergencia llegaron minutos después del aviso, registrado alrededor de las 4.40. Bomberos, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y efectivos de la PRF trabajaron en el lugar para asistir a los pasajeros.



La circulación hacia Río de Janeiro permaneció interrumpida hasta las 7.45, cuando la concesionaria Elovias habilitó nuevamente el tránsito.



Ocho personas murieron en el lugar. Posteriormente, otras dos mujeres fallecieron en centros médicos de la región debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.



Los heridos fueron derivados principalmente al Hospital Santa Teresa, en Petrópolis, y al Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, en Duque de Caxias. El conductor del autobús sufrió fracturas en ambas piernas.



La Policía Civil inició una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente. Entre las hipótesis analizadas aparecen una posible falla mecánica, problemas en el estado del pavimento o un exceso de velocidad.



La empresa Estrela Guia Turismo, propietaria del vehículo, manifestó su pesar por la tragedia y aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido.



El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, informó que el municipio coordinó un operativo conjunto con los servicios de emergencia para asistir a las víctimas y organizar los traslados hospitalarios.



El tramo de la BR-040 donde ocurrió el vuelco atraviesa la región serrana y presenta curvas cerradas y pendientes pronunciadas en el descenso desde Petrópolis hacia Río de Janeiro.



La carretera conecta Brasilia con Río de Janeiro a lo largo de más de 1.100 kilómetros y registra antecedentes de accidentes graves, incluidos siniestros protagonizados por autobuses de larga distancia.



Especialistas y sectores vinculados al transporte han reclamado en distintos momentos mayores controles de velocidad y mejoras en el mantenimiento de determinados sectores de la ruta.



La Policía Civil deberá analizar el estado del vehículo, las condiciones de la carretera y otros elementos que permitan reconstruir los minutos previos al vuelco.



Las autoridades mantienen además el seguimiento de los pasajeros hospitalizados debido a la gravedad de algunas lesiones. La evolución de los heridos será determinante para establecer el balance definitivo de la tragedia.