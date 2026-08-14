Vigilia federal en Yapeyú para honrar a San Martín

Viernes, 14 de agosto de 2026



La histórica localidad correntina registra capacidad hotelera colmada y la llegada de numerosos turistas que aguardan los homenajes al Padre de la Patria, marcados por la tradicional cabalgata y la presencia de autoridades provinciales.



Una nueva conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín se celebrara en la localidad correntina de Yapeyú para participar de los actos y celebraciones previstas para el 16 y 17 de agosto.



En diálogo con Cadena de Radios, el referente local Ramón Barrios destacó que diariamente arriban turistas a la histórica localidad, muchos de ellos en casas rodantes. “Hay casillas rodantes que hace cuatro días están instaladas porque quieren quedarse para esta fecha tan especial. Estamos trabajando exclusivamente para realzar a la Cuna del Padre de la Patria”, expresó.



La expectativa es muy alta debido a la presencia de autoridades provinciales y visitantes de distintos puntos del país. Según comentó, el gobernador Juan Pablo Valdés y miembros de su gabinete llegarán el 16 de agosto para participar de las actividades oficiales. “Hace más de un mes que la capacidad hotelera está colmada y se espera una gran afluencia de público”, afirmó.



Asimismo, confirmó la presencia de representantes del Gobierno del Chaco y de delegaciones provenientes de Curuzú Cuatiá, Mercedes, Santo Tomé, Gobernador Virasoro y otras localidades de la región. “Toda la zona se está preparando para venir a Yapeyú”, señaló.



Uno de los eventos más convocantes será la tradicional cabalgata sanmartiniana, que año tras año suma participantes. También se realizará el Festival del Libertador el 16 de agosto, aunque su desarrollo dependerá de las condiciones climáticas. “Si el clima no acompaña, el acto oficial puede realizarse dentro del Templete, pero el festival no, porque no existe un espacio cerrado capaz de albergar entre 20 y 25 mil personas”, explicó.



Barrios consideró además que el homenaje a San Martín debería tener una mayor participación de las autoridades nacionales. “Sería importante que todo el país le rindiera homenaje. San Martín no es solamente de Yapeyú ni de Corrientes. Los funcionarios nacionales tendrían que venir a sentir lo que nosotros sentimos por este lugar, salir de la gran urbe y conocer nuestras realidades”, manifestó.



Entre los atractivos de esta edición destacó la presencia de agrupaciones tradicionalistas de distintas provincias, entre ellas una delegación de cabalgantes que representan a los gauchos de Güemes. “Eso engalana el acto y refleja el sentimiento que la gente tiene por San Martín”, sostuvo.



Redacción: GL

