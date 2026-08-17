Las ventas de juguetes bajaron un 2,5% ni el Dia del Niño movió el comercio

Lunes, 17 de agosto de 2026

El consumo cayó frente a 2025 y la venta de juguetes retrocedió 4,8%. El ticket promedio fue de $45.892.



Las ventas por el Día del Niño registraron una caída interanual del 2,5% en términos reales, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El resultado confirmó que la celebración no consiguió modificar la tendencia de consumo contenida que atraviesa al comercio minorista. Los compradores mantuvieron una conducta selectiva y priorizaron operaciones de menor valor.



El ticket promedio alcanzó los $45.892, frente a los $33.736 registrados un año antes. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, el aumento real fue de apenas 0,8%.



Los comercios recurrieron nuevamente a descuentos y planes de financiación para intentar impulsar las ventas. El 81,2% implementó algún tipo de promoción, aunque la proporción fue 5,8 puntos porcentuales menor que en 2025.



La financiación con tarjetas fue utilizada por el 55,3% de los comercios relevados, mientras que el 46,2% optó por descuentos para quienes abonaron en efectivo.



Para CAME, estas herramientas permitieron mejorar la liquidez y favorecer la rotación de productos, pero no alcanzaron para generar una recuperación sostenida del consumo.



El desempeño de la fecha también quedó por debajo de las expectativas de una parte importante de los comerciantes. El 43,6% indicó que las ventas estuvieron dentro de lo previsto, mientras que el 41,7% aseguró que fueron inferiores a sus proyecciones.



Dentro de este último grupo, el 38,1% calificó el resultado como peor de lo esperado y el 3,6% como mucho peor. En cambio, apenas el 14,7% de los comercios tuvo un balance favorable.



El impacto sobre el movimiento mensual también fue limitado. El 36% de los comercios consideró que la fecha aportó actividad, aunque sin modificar el escenario general; el 35,5% habló de un efecto moderado y el 19,3% no observó cambios.



Los cinco sectores incluidos en el relevamiento registraron retrocesos frente al Día del Niño de 2025. La mayor caída correspondió a Juguetería, con un descenso real del 4,8%.



Le siguieron Indumentaria, con una baja del 4,1%, y Calzado y marroquinería, que retrocedió 3,1%. Librería tuvo una contracción del 1,8%, mientras que Equipos de audio y video, celulares y accesorios cayó 1%.



De esta manera, ningún rubro consiguió cerrar la fecha con crecimiento interanual. El comportamiento reflejó un escenario de consumo todavía condicionado por el poder adquisitivo y por una mayor cautela a la hora de realizar gastos.



El informe de CAME concluyó que el Día del Niño funcionó principalmente como una oportunidad puntual para generar ventas y reducir inventarios, pero no alcanzó para producir un cambio en la dinámica comercial.



El resultado se suma al retroceso del 3,8% registrado por las ventas minoristas pyme durante julio. Con este escenario, las promociones y la financiación continúan siendo herramientas centrales para los comercios, aunque la evolución del consumo dependerá de una recuperación más sostenida de la demanda.







