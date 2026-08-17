La tradicional cabalgata de San Martín volvió a unir Tapebicuá con Yapeyú

Lunes, 17 de agosto de 2026

Juan Pablo Valdés participó de la 58ª cabalgata, una tradición que homenajea al General San Martín y reúne a familias.



El gobernador Juan Pablo Valdés participó de la Cabalgata Patriótica que conectó las localidades de Tapebicuá y Yapeyú, en una nueva edición de una tradición vinculada con la figura del General José de San Martín.



La actividad reunió a familias y participantes que recorrieron a caballo el trayecto entre ambas localidades para mantener vigente una celebración que destaca los valores asociados al prócer argentino.



La edición de este año marcó el 58° aniversario de la cabalgata, una iniciativa que con el paso de las décadas se consolidó como una de las expresiones tradicionales de homenaje al legado sanmartiniano.



Durante la jornada, JPValdés acompañó a los participantes y destacó el significado de la convocatoria para las familias que mantienen viva esta tradición patriótica.



“Ver a tantas familias correntinas sumarse a este camino me llena de orgullo: acá el legado sanmartiniano no es historia, es presente”, expresó el mandatario



El recorrido tuvo como destino Yapeyú, localidad estrechamente vinculada con la vida del General San Martín y escenario habitual de actos y actividades relacionadas con su legado histórico.



A través de esta cabalgata, los organizadores y participantes buscan preservar una tradición que combina identidad regional, memoria histórica y participación de las familias.



La jornada volvió a poner en primer plano el vínculo entre las comunidades de la zona y la figura de San Martín, con una actividad que año tras año reúne a distintos protagonistas para sostener una celebración de fuerte arraigo.



