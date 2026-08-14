Colombia prepara un plan especial para reconstruir las zonas afectadas

Viernes, 14 de agosto de 2026

El Gobierno anunció un esquema junto a empresas constructoras para recuperar viviendas e infraestructura tras el sismo.



El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció un plan extraordinario de reconstrucción tras el terremoto que dejó 281 muertos, 3.971 heridos y más de 102.000 afectados.



El mandatario presentó las primeras medidas después de reunirse en el Palacio de San Carlos con representantes de empresas y gremios de la construcción.



El objetivo es coordinar recursos públicos y privados para recuperar las viviendas destruidas o dañadas y avanzar con la reparación de la infraestructura afectada por el desastre.



Junto al presidente participó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien tendrá a su cargo la elaboración de un cronograma con las acciones necesarias para avanzar en las zonas más afectadas.



“Este es un momento histórico que requiere del concurso de todos los colombianos”, afirmó De la Espriella durante su presentación.



El presidente destacó la respuesta de las principales empresas constructoras y de los gremios del sector ante el pedido de colaboración.



“Esta tragedia no la vamos a superar solos como gobierno. Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia”, sostuvo.



La propuesta contempla una articulación entre las autoridades y el sector privado para definir prioridades, organizar las obras y acelerar la recuperación de las localidades afectadas.



De la Espriella también remarcó que el proceso requerirá la participación de distintos sectores de la sociedad y confirmó que el Gobierno trabajará en un esquema especial para atender a los damnificados.



El terremoto dejó hasta el momento 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y 348 desaparecidas, de acuerdo con el balance oficial difundido por las autoridades.



En total, 102.105 colombianos resultaron afectados por el desastre natural, que provocó daños de distinta magnitud en viviendas, edificios y otras instalaciones.



La emergencia obligó al Gobierno a concentrar sus esfuerzos en la asistencia inmediata y, en paralelo, comenzar a definir una estrategia para la reconstrucción de las zonas que sufrieron mayores daños.





El ministro de Vivienda deberá elaborar el cronograma solicitado por el presidente para ordenar las tareas y establecer las prioridades de intervención.



La coordinación con las empresas constructoras será clave para determinar cómo se ejecutarán las obras y qué recursos serán necesarios para recuperar las viviendas y la infraestructura afectada.



El Gobierno busca así pasar de la etapa de emergencia a una fase de reconstrucción, mientras continúan las tareas de asistencia y búsqueda en las áreas golpeadas por el terremoto.



