“Mi nene es discapacitado encuentra un hierro, revolea y lo tira al motociclista"

Miércoles, 12 de agosto de 2026

Enzo Quintana es padre de los dos detenidos por el asesinato del conocido delincuente "Mandíbula" Benítez, el viernes en el barrio Juan XXIII y solicitó atención medica para uno de sus hijos. Tiene 18 años con un retraso madurativo de un nene de 5.



El padre pidió asistencia para médica para uno de sus hijos: “Quiero pedirle a la Fiscal del caso que se fije por hijo Dilan, que tiene retaso madurativo, pido asistencia para él porque desde el día del hecho no come, no duerme y llora todo el día”, expresó.



“Dilan tiene retraso madurativo, tiene 18 años pero su mete es la de un nene de 5, está deprimido y tengo miedo que convulsione como cuando era chico”, dijo el hombre.



Al ser consultado sobre cómo ocurrieron los hechos el pasado viernes por la tarde en el barrio Juan XXIII, Quintana relató “hay muchas versiones, dicen que hubo una discusión, corridas, disparos”.



“Mi nene discapacitado ve a mi otro nene discutiendo con el fallecido y encuentra un hierro lo revolea y lo tira, pero la verdad que no sé porque nunca me tocó vivir eso, no sé qué fue lo que pasó”.



El padre de los hermanos Quintana también agregó “en la moto estaban dos hombres y el acompañante se dio a la fuga, el arma no se encontró”.



Asimismo dijo “agradezco a la Comisaría 19 que nos permite estar acá y poder verlo, porque si no nos ve se pone peo y tenemos miedo que convulsiones como cuando era chico porque a pesar de que tiene 18 años su mente es la de un nene de 5”.