Más de 6 millones de argentinos están endeudados desde que asumió Milei Jueves, 13 de agosto de 2026 El contador y analista económico Martín Barrionuevo sostuvo que el principal problema que enfrentan hoy los hogares argentinos no pasa por la inflación medida por el INDEC, sino por la pérdida del ingreso disponible luego de afrontar los gastos fijos

El contador y analista económico señaló que el principal problema de los hogares ya no pasa solo por la medición oficial de la inflación, sino por la pérdida del ingreso disponible frente a gastos fijos y el endeudamiento masivo.



Según explicó a Cadena de Radios,la discusión sobre la metodología de medición del índice de precios es una cuestión técnica que ya fue reconocida por distintos organismos y especialistas. Incluso existen planteos para actualizar la canasta utilizada por el INDEC para reflejar mejor los cambios en los hábitos de consumo de las familias.



“Hoy el INDEC no está midiendo del todo bien. Si se utilizara una metodología más actualizada, probablemente una inflación de 2,2% estaría más cerca de 2,6%. Al inicio de la gestión de Javier Milei esa brecha era mucho más amplia”, afirmó.



Sin embargo, Barrionuevo consideró que más allá de esa discusión técnica, el dato central es que cada vez queda menos dinero disponible en los hogares una vez cubiertos los gastos esenciales.



“Fuera de esta cuestión metodológica, el recurso disponible en la familia es cada vez menor. Ese es el problema de la gran mayoría de los argentinos”, remarcó.



El economista vinculó esta situación con el creciente endeudamiento de las familias. Aclaró que tomar crédito no es necesariamente negativo cuando se destina a inversiones o bienes durables.



“Endeudarse para comprar una moto o una heladera no es malo. El problema es que hoy existe mucho endeudamiento destinado a cubrir gastos corrientes”, señaló.



En ese sentido, advirtió que una porción importante de los hogares recurre al crédito para afrontar consumos básicos y llegar a fin de mes, una situación que se refleja en el aumento de las dificultades para cumplir con los pagos. Diversos estudios también han registrado un crecimiento del endeudamiento de los hogares en los últimos años.



“Hay cerca de 20 millones de personas endeudadas y, de ellas, alrededor de 6 millones tienen problemas para cumplir con sus obligaciones. Ese sí es un dato preocupante”, concluyó Barrionuevo.



Advirtió sobre el alto costo del crédito y el impacto en las familias

El contador y analista económico Martín Barrionuevo alertó sobre el crecimiento del endeudamiento de los hogares y cuestionó los elevados costos financieros de algunas líneas de crédito ofrecidas a través de plataformas digitales.



En ese marco, comentó que durante la semana mantuvo un intercambio con el empresario Marcos Galperin a raíz de las condiciones de financiamiento que ofrece Mercado Pago.



“Esta semana tuve un cruce con Galperin porque Mercado Pago te ofrece dinero, evalúa por algoritmo la capacidad de pago de cada persona, pero el costo financiero total va desde un 600% hasta un 1.100% anual”, señaló.



Barrionuevo explicó que el problema no es únicamente el acceso al crédito, sino las consecuencias que genera cuando las familias deben destinar una parte creciente de sus ingresos al pago de intereses.



“Ahí es donde la familia empieza a tener un gasto que antes no tenía: pagar intereses”, remarcó.



Según indicó, muchas personas recurren a este tipo de financiamiento para afrontar gastos corrientes o llegar a fin de mes, lo que termina generando una carga adicional sobre presupuestos familiares que ya se encuentran ajustados por el aumento de los costos fijos.



El economista insistió en que el endeudamiento puede ser una herramienta positiva cuando se utiliza para adquirir bienes durables o realizar inversiones, pero advirtió que se convierte en un factor de vulnerabilidad cuando se destina al consumo cotidiano.



“Cuando el crédito se usa para comprar una heladera o una moto puede tener sentido. El problema aparece cuando se toma deuda para cubrir gastos corrientes y después se suman intereses muy altos que reducen todavía más el ingreso disponible de las familias”, concluyó.





Barrionuevo remarcó que el fenómeno del endeudamiento excede los casos particulares y tiene una dimensión económica y social de gran escala.



“Estamos hablando de una situación que afecta a 6 millones de personas que hoy tienen dificultades para cumplir con sus deudas. No es un problema menor ni aislado”, señaló.



En ese sentido, cuestionó la postura de quienes consideran que se trata exclusivamente de una relación entre privados.



“El Presidente plantea que es un problema entre privados y que el Estado no debe intervenir. Pero esto está lejos de ser un problema microeconómico. Cuando son 6 millones de personas las afectadas, estamos frente a un problema macroeconómico”, sostuvo.



Para Barrionuevo, el crecimiento del sobreendeudamiento es consecuencia de un deterioro del poder adquisitivo y de la necesidad de muchas familias de recurrir al crédito para cubrir gastos corrientes. Según explicó, cuando una parte importante de la población destina una proporción creciente de sus ingresos al pago de intereses y obligaciones financieras, el impacto deja de ser individual y pasa a tener efectos sobre el conjunto de la economía.



“El endeudamiento de los hogares ya no es solamente una cuestión privada. Tiene consecuencias sobre el consumo, la actividad económica y la calidad de vida de millones de argentinos”, concluyó.



Barrionuevo advirtió que las altas tasas dificultan la refinanciación de deudas

El contador y analista económico Martín Barrionuevo sostuvo que las actuales condiciones financieras están agravando la situación de millones de hogares endeudados y atribuyó este escenario a decisiones de política económica adoptadas a nivel nacional.



“La decisión de política económica nacional disparó las tasas de interés y, con eso, a las familias les cuesta cada vez más refinanciar sus deudas”, afirmó.



Según explicó, el aumento del costo del dinero impacta directamente sobre quienes necesitan reestructurar obligaciones previas o acceder a nuevos créditos para ordenar sus finanzas. En muchos casos, las alternativas disponibles presentan tasas tan elevadas que terminan profundizando el problema en lugar de resolverlo.



Barrionuevo insistió en que el sobreendeudamiento de los hogares no puede analizarse únicamente como una cuestión individual, ya que afecta a millones de personas y tiene consecuencias sobre el conjunto de la economía.



“El impacto es macroeconómico. Estamos hablando de familias que muy pronto estarán registradas en el Veraz y quedarán sin acceso al crédito dentro del sistema financiero formal”, advirtió.



El economista señaló que la exclusión del sistema crediticio formal puede empujar a numerosos hogares hacia mecanismos informales de financiamiento, generalmente más costosos y riesgosos, generando un círculo difícil de revertir.



Asimismo, consideró que el crecimiento de la morosidad y las dificultades para refinanciar deudas representan señales de alerta para la economía, ya que afectan el consumo, reducen la capacidad de compra de las familias y limitan las posibilidades de recuperación financiera de amplios sectores de la población.



“Cuando millones de personas quedan atrapadas entre tasas altas, endeudamiento y falta de acceso al crédito, deja de ser un problema individual para convertirse en un desafío económico y social de gran magnitud”, concluyó.



R: Gladis Lencina



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