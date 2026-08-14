Fin de semana largo divertido junto a la Expo Niño 2026

Viernes, 14 de agosto de 2026

Cuatro días a pura diversión y propuestas recreativas. Del 14 al 17 de agosto, el Club Juventus abrirá sus puertas de 14:00 a 22:00 hs para recibir a las familias con propuestas de entretenimiento, juegos y espectáculos en vivo.



El Club Juventus se transformará en el epicentro de la alegría familiar con una agenda repleta de atracciones, espectáculos y juegos diseñados especialmente para los más chicos.



La ciudad se prepara para vivir a pleno el mes de las infancias. Del 14 al 17 de agosto de 2026, regresa uno de los eventos más esperados por los más pequeños: la Expo Niños 2026. La cita tendrá lugar en las instalaciones del Club Juventus, ubicado en la Av. Ayacucho 2950, que abrirá sus puertas de forma ininterrumpida de 14:00 a 22:00 hs.



Durante cuatro jornadas consecutivas, el predio ofrecerá un espacio pensado para el disfrute de toda la familia, combinando entretenimiento, recreación y sorpresas.



Las familias correntinas podrán encontrar múltiples propuestas interactivas, áreas de juegos y shows en vivo ideales para compartir momentos inolvidables.





INFORMACIÓN IMPORTANTE



Valor por niño (de 1 a 15 años): $15.000 (incluye el ingreso de un adulto sin cargo y acceso ilimitado a todos los juegos).



Adulto (a partir de los 16 años) extra: $5.000.



Descuento CUD: 50% de descuento en la entrada presentando el Certificado Único de Discapacidad (incluye un adulto).



Entradas: Se compra en puerta del Club.



Lugar: Club Juventus, Corrientes Capital.



Fechas: 14, 15, 16 y 17 de agosto de 2026.



Horario: 14:00 a 22:00 hs.



Hay kioscos



Aclaración: No se puede ingresar con comidas ni bebidas



Sí esta habilitado: Ingreso de mate o tereré al Club.





R: Gladis Lencina

