EE.UU. prepara una ofensiva militar contra los cárteles en América Latina

Viernes, 14 de agosto de 2026

Pete Hegseth anunció una estrategia contra el narcotráfico basada en tácticas utilizadas durante años contra ISIS y Al-Qaeda



Estados Unidos anunció una nueva estrategia militar contra los cárteles de droga en América Latina, con operaciones terrestres y coordinación con países de la región.



El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono buscará aplicar contra las organizaciones narcotraficantes herramientas desarrolladas durante 25 años de operaciones contra ISIS y Al-Qaeda.



El funcionario sostuvo que la nueva campaña estará dirigida contra grupos vinculados al tráfico de drogas o que representen una amenaza para ciudadanos estadounidenses y países aliados.



“Dondequiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, son un objetivo, al igual que ISIS o Al-Qaeda”, afirmó Hegseth durante una actividad militar en Panamá.



La estrategia contempla combatir diferentes redes de narcotráfico, desde las vinculadas al tráfico de cocaína hasta el fentanilo, y tendrá como uno de sus focos a México.



Hegseth señaló que la operación no estará limitada a acciones marítimas y anticipó una mayor participación sobre estructuras que funcionan en tierra.



“Estamos trabajando con Ecuador, con Colombia y con nuestros socios para combatir” a las organizaciones narcotraficantes, sostuvo el funcionario.



La planificación quedará coordinada principalmente por el Comando Sur y el Comando Norte de Estados Unidos, que tendrán nuevas atribuciones para actuar contra las redes de narcotráfico en el continente.



El secretario de Defensa definió el esquema como una “lucha en red”, basada en las capacidades de inteligencia, seguimiento y ataque que Estados Unidos desarrolló en conflictos anteriores.



Durante su exposición, Hegseth también vinculó la nueva política regional con la competencia geopolítica entre Washington, Rusia, China e Irán.



El funcionario puso a Venezuela como ejemplo de los cambios que, según su interpretación, se produjeron en la región y cuestionó la influencia rusa y cubana sobre el gobierno de Nicolás Maduro.



“Las defensas aéreas rusas debían proteger Caracas y no funcionaron. Había guardias cubanos que debían proteger a Maduro y no pudieron”, afirmó.



Hegseth sostuvo además que Estados Unidos busca fortalecer su posición como socio estratégico de los gobiernos latinoamericanos y presentó a Colombia como un aliado relevante dentro de ese nuevo esquema.



Panamá ocupa un lugar central en la estrategia estadounidense por su ubicación y por el Canal de Panamá. Hegseth confirmó una ampliación de la cooperación militar entre ambos países a partir de un nuevo memorando de entendimiento.



Según explicó, Estados Unidos incrementó su presencia militar en territorio panameño y profundizó el trabajo conjunto en instalaciones como Fort Sherman y la Escuela de la Selva.



“Tenemos más tropas aquí, en colaboración con Panamá, que en mucho tiempo”, aseguró el funcionario.



La Casa Blanca también considera al canal un punto estratégico para sus intereses comerciales y de seguridad. Hegseth remarcó que Washington pretende colaborar con Panamá respetando su soberanía, pero al mismo tiempo garantizar la protección de sus propios intereses.



La nueva política anunciada por el Pentágono marca un endurecimiento de la respuesta estadounidense frente al narcotráfico y podría aumentar la cooperación militar con distintos gobiernos de América Latina. Su alcance y aplicación concreta dependerán ahora de los acuerdos que Washington logre establecer con sus socios regionales.