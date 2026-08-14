Más de 30 localidades monitoreadas por tormentas, lluvias y crecidas de los ríos

Viernes, 14 de agosto de 2026

Un mapa de riesgo prioriza más de 30 localidades ante tormentas, lluvias intensas y posibles crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.



Más de 30 localidades fueron incorporadas a un esquema de seguimiento prioritario por su exposición a lluvias intensas, tormentas y eventuales anegamientos durante los próximos meses.



El trabajo es coordinado por el Comité de Emergencia (COE), Defensa Civil y distintos ministerios provinciales, que reforzaron la asistencia técnica y la planificación de obras destinadas a reducir el impacto de posibles eventos hídricos.



El mapa de riesgo incluye municipios ubicados en sectores de la cuenca del río Santa Lucía y en la zona centro-sur, entre ellos San Luis del Palmar, Santa Lucía, San Roque, Perugorría y Paso Tala.



También se encuentran bajo seguimiento las poblaciones asentadas a la vera de los ríos Paraná y Uruguay, además de parajes rurales que podrían quedar aislados ante la acumulación de agua en rutas y caminos vecinales.



La situación requiere una vigilancia especial por la posibilidad de que las precipitaciones intensas generen anegamientos, cortes de caminos y dificultades para el acceso a determinadas comunidades rurales.



En paralelo, los equipos técnicos mantienen el seguimiento de los principales cursos de agua para anticipar posibles escenarios de crecida y coordinar respuestas con los gobiernos locales.



El Río Uruguay presenta actualmente una tendencia descendente en buena parte de su recorrido por la región, mientras que el río Paraná mantiene una altura considerada media-alta para esta época del año.



Las autoridades continuarán con el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los niveles de los ríos. El objetivo es anticipar posibles situaciones de emergencia y avanzar en medidas preventivas para las localidades identificadas como más vulnerables.







