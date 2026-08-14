Tres empresas ofertaron para construir nuevos desagües contra las inundaciones

Viernes, 14 de agosto de 2026

Los barrios Santa Rosa y Colombia Granaderos tendrán nuevas obras pluviales para mejorar el drenaje durante tormentas intensas.



Los barrios Santa Rosa y Colombia Granaderos tendrán nuevas obras pluviales para mejorar el drenaje durante tormentas intensas.



El Gobierno provincial y la Municipalidad de la capital avanzaron con la licitación de la primera etapa de un plan de desagües pluviales destinado a reducir los anegamientos que se producen durante lluvias fuertes.



La apertura de las ofertas económicas se realizó ayer en la Sala de Situaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Tres empresas presentaron propuestas para quedarse con la ejecución de los trabajos.



El proyecto está dirigido principalmente a los barrios Santa Rosa y Colombia Granaderos, dos sectores que presentan dificultades recurrentes para evacuar el agua durante episodios de precipitaciones intensas.



De acuerdo con el proyecto, los primeros trabajos abarcarán sectores de las avenidas Santa Rosa y Juan Ramón Vidal, además de las calles Fragata Hércules, Cabildo y Necochea.



La primera etapa contempla la construcción de alcantarillado y un sistema de canalización pluvial mediante entubado en simple línea, con el objetivo de aumentar la capacidad de conducción del agua acumulada en la superficie.



El tendido se realizará por Fragata Hércules, entre Lavalle y Cabildo, y continuará por Cabildo hasta la avenida Santa Rosa. También se intervendrá Santa Rosa entre Cabildo y Necochea, y Necochea desde esa avenida hasta la calle Chile.



El proyecto incluye además la construcción de cámaras de inspección simples y dobles, junto con la colocación de sumideros destinados a mejorar la captación del agua de lluvia.



El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, destacó la coordinación entre ambas administraciones y afirmó: “Esta obra constituye un nuevo avance en la coordinación entre el Gobierno Provincial y el Municipio de la Capital”.



La intervención forma parte de las medidas preventivas que buscan fortalecer la infraestructura urbana frente a períodos de lluvias intensas y al posible impacto asociado al fenómeno de El Niño.



Una vez adjudicada la obra, el objetivo será avanzar con una solución estructural que permita mejorar el escurrimiento, reducir los puntos críticos de acumulación de agua y facilitar la circulación en los sectores alcanzados.