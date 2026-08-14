Nuevo sismo en Chocó mientras sigue la emergencia por el terremoto

Jueves, 13 de agosto de 2026

El Servicio Geológico reportó un movimiento de magnitud 2,5 en Chocó, mientras continúa el rescate tras el terremoto del lunes



Colombia volvió a registrar actividad sísmica, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto.



El nuevo movimiento fue informado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y tuvo una magnitud de 2,5. El epicentro se ubicó en Istmina, departamento de Chocó, y el organismo indicó que se trató de un sismo de profundidad superficial.



El episodio se produjo en medio de una emergencia que mantiene en alerta a distintas regiones del país y con un balance de víctimas que continúa siendo actualizado por las autoridades.



El terremoto principal ocurrió a las 7:34 de la mañana del lunes y tuvo epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. El movimiento fue percibido en amplias zonas del territorio colombiano.



Entre las ciudades que registraron consecuencias se encuentran Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó, donde se reportaron daños en viviendas, edificios y otras estructuras.



Las tareas de rescate continúan mientras los organismos de emergencia revisan sectores afectados y buscan establecer el número definitivo de personas fallecidas, heridas y desaparecidas.



La magnitud de la emergencia llevó a las autoridades a reforzar los operativos de asistencia humanitaria y habilitar espacios para recibir a las personas que tuvieron que abandonar sus viviendas.



Los equipos especializados también mantienen recorridas en las áreas donde existen estructuras dañadas, debido al riesgo que representan nuevos desprendimientos y eventuales réplicas.



El balance difundido hasta el momento es provisorio y podría modificarse a medida que avanzan las tareas de búsqueda, identificación y evaluación de daños.



El sismo registado en Istmina tuvo una intensidad muy inferior al terremoto del lunes. Sin embargo, su aparición se produjo mientras continúa la vigilancia sobre la actividad sísmica en Chocó y otras regiones.



Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y recomiendan seguir únicamente la información proporcionada por los organismos oficiales mientras continúa el operativo de recuperación.