JPValdés reclamó una ley para reducir el costo en zonas cálidas

Jueves, 13 de agosto de 2026

El gobernador pidió una tarifa eléctrica diferencial, más gas natural y obras para mejorar la competitividad del Norte Grande.



El gobernador Juan Pablo Valdés volvió a plantear ante el Gobierno nacional la necesidad de establecer una tarifa energética diferencial para las provincias de zonas cálidas, durante la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada en Posadas, Misiones.



El encuentro contó con la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y del secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe. La agenda incluyó energía, infraestructura, logística y prevención ante posibles eventos climáticos.



Uno de los principales reclamos estuvo vinculado con el precio de la electricidad. JPValdés sostuvo que las provincias del Norte Grande buscarán impulsar una legislación que establezca beneficios tarifarios para las regiones con temperaturas elevadas.



"Vamos a trabajar en una ley que deje explícito que no siempre quedemos a la buena de que hoy te reconozco y mañana no", afirmó el gobernador.



La propuesta apunta a crear un esquema de compensación para las zonas consideradas cálidas y muy cálidas, tomando como referencia el régimen existente para las zonas frías. El objetivo es que el beneficio quede establecido por ley y no dependa de decisiones periódicas del Gobierno nacional.



La discusión adquiere relevancia en una región donde las altas temperaturas incrementan el consumo eléctrico, especialmente durante los meses de verano, y generan una mayor demanda sobre los sistemas de distribución.



JPValdés también reclamó la ampliación de la red de gas natural hacia el NEA. Planteó que la infraestructura no debería limitarse al abastecimiento residencial, sino que debe contribuir a ampliar la capacidad productiva.



"No queremos gas solamente para las casas, queremos gas para producir", sostuvo.



El gobernador señaló que la falta de acceso al gas natural representa una dificultad para sectores como la industria arrocera y forestal, que deben recurrir a otras fuentes de energía y enfrentan mayores costos para desarrollar sus actividades.



La agenda regional también incluyó infraestructura vial. Los gobernadores plantearon la necesidad de acelerar las obras sobre las rutas nacionales del Norte Grande, consideradas fundamentales para conectar los centros productivos con los principales mercados.



Otro de los pedidos estuvo relacionado con la Hidrovía Paraná-Paraguay. JPValdés reclamó avanzar con un mayor calado para mejorar las condiciones de navegación, reducir costos logísticos y facilitar la salida de la producción regional.



Durante la asamblea también se analizaron escenarios asociados al posible impacto del fenómeno El Niño, con especial atención a las lluvias intensas, períodos de sequía e incendios.



Los mandatarios evaluaron sistemas de alerta temprana y estrategias de prevención para anticipar posibles eventos hidroclimáticos y reducir sus consecuencias sobre las poblaciones y las actividades productivas.



Al cierre del encuentro, JPValdés destacó la coordinación entre las provincias como una herramienta para fortalecer los reclamos regionales. "Cuando las provincias trabajamos unidas, nuestro alcance y nuestras soluciones tienen más fuerza", expresó.



Los próximos pasos estarán vinculados con la elaboración de propuestas legislativas sobre tarifas energéticas y con la continuidad de las gestiones ante la Nación para avanzar en obras de gas, rutas e infraestructura logística.