Asistencia en el interior con 26.000 ovitrampas contra el dengue

Miércoles, 5 de agosto de 2026

El director general de Participación Social y Abordaje Territorial, Alfredo González detalló el trabajo en las 74 localidades de la provincia. Destacó la planificación ante el fenómeno de El Niño y los operativos en Yahapé y Berón de Astrada.



El director general de Participación Social y Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, Alfredo González, visitó los estudios de Cadena de Radios y brindó detalles sobre los programas de asistencia que el organismo lleva adelante en municipios del interior provincial, en articulación con distintas áreas del Estado.



González explicó que el trabajo territorial se desarrolla junto al Ministerio de Salud Pública y los equipos municipales en las 74 localidades correntinas. “Siempre estamos presentes articulando acciones. Es muy importante trabajar en conjunto porque el Estado debe estar cerca de la gente”, señaló.



El funcionario remarcó que durante cada recorrida se relevan inquietudes y necesidades de las comunidades para acercarlas a las áreas correspondientes, fortaleciendo las políticas públicas mediante datos estadísticos y el acompañamiento de profesionales. En ese sentido, indicó que también se trabaja en la planificación de acciones preventivas ante la llegada del fenómeno climático de El Niño.



“La idea es que todas las áreas trabajen de manera coordinada. Cada viaje permite acercarnos a la realidad de cada lugar y priorizar acciones para que las respuestas lleguen de manera efectiva”, sostuvo. Asimismo, destacó el respaldo del ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, y la premisa impulsada por el gobernador de mantener una presencia permanente en el territorio.



En relación con la prevención del dengue, González informó que actualmente existen 26.000 ovitrampas distribuidas en toda la provincia, dispositivos que permiten detectar tempranamente la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad.



“Las ovitrampas son detectores que nos permiten actuar de forma preventiva. Cuando aparece un caso positivo en una familia, se analiza el dispositivo y, si se confirma la presencia del vector, se activa inmediatamente un protocolo de bloqueo con tareas de fumigación y control en la zona”, explicó.



Además, destacó que cada uno de estos dispositivos está geolocalizado y forma parte de un sistema tecnológico que facilita el seguimiento de los datos y la rápida intervención de los equipos sanitarios.



Finalmente, señaló que las acciones territoriales continúan esta semana en las localidades de Yahapé y Berón de Astrada, donde se desarrollan tareas de asistencia, relevamiento y prevención junto a los municipios y organismos provinciales.