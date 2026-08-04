Los Argentinos en contra de la venta de la Ley de tierras a extranjeros

Martes, 4 de agosto de 2026

Mientras las principales potencias refuerzan los controles sobre recursos estratégicos y territorios sensibles, Argentina discute la derogación de una ley que protege la soberanía sobre nuestro territorio en un contexto global de creciente disputa.



Mientras las principales potencias refuerzan los controles sobre recursos estratégicos y territorios sensibles, Argentina discute la derogación de una ley que protege la soberanía sobre nuestro territorio en un contexto global de creciente disputa por el agua, los minerales críticos, la energía y los alimentos



El gobierno nacional impulsa un proyecto de ley bajo un título tan grandilocuente como engañoso: “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Detrás de ese nombre se esconde, entre otras barbaridades, la eliminación de una de las herramientas que la Argentina construyó para proteger su territorio, sus recursos estratégicos y sus zonas sensibles: la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales



El gobierno nacional impulsa un proyecto de ley bajo un título tan grandilocuente como engañoso: “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Detrás de ese nombre se esconde, entre otras barbaridades, la eliminación de una de las herramientas que la Argentina construyó para proteger su territorio, sus recursos estratégicos y sus zonas sensibles: la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales