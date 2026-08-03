El chef sanroqueño Ariel Leguiza lanza la "Gira Mundial del Asado" Lunes, 3 de agosto de 2026 Radicado en Málaga, el reconocido cocinero internacional llevará los sabores y las tradiciones argentinas por el mundo con una propuesta que unirá gastronomía, fuego y una docuserie, sin olvidar sus profundas raíces en Corrientes.

Desde Málaga, España, el chef correntino Ariel Leguiza, oriundo de San Roque y reconocido internacionalmente por haber obtenido el Premio al Mejor Libro de Cocina del Mundo 2023, dialogó con Cadena de Radios y anunció el lanzamiento de la “Gira Mundial del Asado”, una propuesta que busca unir culturas a través del fuego y la gastronomía.



Leguiza explicó que el proyecto nació mientras avanza en la elaboración de su nuevo libro, titulado “El Mundo del Fuego y el Asado”, una obra que reúne recetas, experiencias y aportes de chefs invitados de distintas partes de Argentina.



“Es una idea muy loca, pero es la gira del asado por el mundo. Mientras trabajo en un 90 por ciento de este nuevo libro, surgió la posibilidad de recorrer distintos países mostrando nuestra cultura gastronómica y la cocina a fuego”, expresó.



El chef adelantó que el próximo 30 de septiembre participará en el Congreso Sabores de Nuestra Tierra, en México, donde representará a la Argentina y recibirá un reconocimiento a su trayectoria.



“Es un premio a todos estos años de trabajo por la gastronomía argentina, por amor a nuestra bandera, nuestras costumbres y nuestras raíces. Queremos llevar todo eso a distintos países y además realizar una docuserie”, señaló.



La gira comenzará formalmente el 30 de agosto en México. Allí realizará el “primer pinchazo” simbólico en un mapa mundial que tendrá a la Argentina como punto central para luego continuar por diferentes destinos internacionales.



Más allá de su presente de éxito, Leguiza recordó con emoción su infancia en San Roque y destacó la importancia de mantener vivos los sueños.



“Siempre les hablo a los jóvenes de la importancia de conservar las ilusiones y los objetivos. Dios nos dio los recursos para caminar, abrazar, pensar y salir adelante. Cuando uno sueña algo y se lo propone, puede conseguirlo”, afirmó.



También rememoró escenas sencillas de su niñez, como ir a comprar a la panadería o buscar leña en el monte, experiencias que, según dijo, marcaron profundamente su vida.



Actualmente, mientras desarrolla su carrera en Europa y trabaja para importantes personalidades, reconoce que el mayor anhelo sigue siendo regresar a Corrientes junto a su hijo.



“Ayer le contaba a mi hijo que me gustaría volver al Mercado Central de Corrientes, donde iba a las seis de la mañana a tomar un mate cocido con torta frita. Hemos recorrido 18 países, pero quiero volver a sentir esas cosas que me dejaron muy marcado”, comentó.



Con nostalgia, imaginó una futura visita a San Roque o a los Esteros del Iberá.



“Quiero ir en primavera o en otoño, quedarme en un ranchito con piso de tierra y poner a hervir agua en una pava negra sobre el fuego. Quiero volver a sentir todo eso que formó parte de mi infancia”, concluyó.



HISTORIA DE VIDA CORRENTINA El chef sanroqueño Ariel Leguiza lanza la "Gira Mundial del Asado"



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