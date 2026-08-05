Brasil retira a su embajador y la relación con Argentina Miércoles, 5 de agosto de 2026 El Gobierno de Lula redujo al mínimo el vínculo diplomático tras nuevos cruces con Milei y convocó al embajador argentino.

La relación entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva resolvió retirar de manera indefinida a su embajador en Buenos Aires y reducir la representación diplomática al nivel de encargado de negocios, una medida inédita en la historia del vínculo bilateral entre ambos países.



La decisión fue adoptada por el Palacio de Itamaraty luego de una nueva escalada de declaraciones del presidente Javier Milei contra Lula y otras autoridades brasileñas. Además, el Gobierno de Brasil convocó al embajador argentino Daniel Raimondi para comunicar formalmente su malestar.



El embajador brasileño Julio Bitelli no regresará a la Argentina mientras persista el actual escenario político entre ambos gobiernos. La determinación implica una reducción significativa de las relaciones diplomáticas y marca un hecho sin precedentes en más de dos siglos de vínculos entre ambos países.



Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil señalaron que la medida responde a "las reiteradas agresiones de Milei" y precisaron que la representación diplomática permanecerá a cargo de un funcionario con menor rango.



La crisis se profundizó después de la visita de Javier Milei a Brasil para participar de un acto político en respaldo de Flavio Bolsonaro, donde calificó a Lula como "ladrón", "presidiario" y "basura socialista". También dirigió fuertes críticas al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.



Desde el gobierno brasileño interpretaron esas expresiones como una injerencia en asuntos internos y una ofensa contra las instituciones del país.



Posteriormente, Milei volvió a cuestionar públicamente al mandatario brasileño y defendió al expresidente Jair Bolsonaro, a quien definió como "un amigo injustamente encarcelado".



Durante un acto en Brasilia, Lula respondió por primera vez de manera directa a las declaraciones del presidente argentino.



"Mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino, así que no voy a estar intercambiando cosas con esa cosa", expresó.



El mandatario brasileño también afirmó: "Mientras yo sea presidente, nadie de afuera va a meterse en las elecciones brasileñas", en referencia a la participación de Milei en actividades políticas dentro de Brasil.



Por su parte, el canciller Mauro Vieira calificó el episodio como "una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales" y sostuvo que las declaraciones del jefe de Estado argentino constituyeron una ofensa hacia las instituciones democráticas brasileñas.



Brasil es el principal socio comercial de Argentina y uno de sus aliados estratégicos en materia de comercio, industria e integración regional. La reducción del vínculo diplomático abre un escenario de incertidumbre respecto de la cooperación política y económica entre ambos países.



Por el momento, no hay señales de una recomposición inmediata. La continuidad de la representación brasileña mediante un encargado de negocios refleja el nivel de tensión alcanzado y deja abierta la posibilidad de nuevas repercusiones diplomáticas si el conflicto no logra encauzarse.



VIENEN POR EL AGUA, MINERALES Y ALIMENTOS Los Argentinos en contra de la venta de la Ley de tierras a extranjeros

Mientras las principales potencias refuerzan los controles sobre recursos estratégicos y territorios sensibles, Argentina discute la derogación de una ley que protege la soberanía sobre nuestro territorio en un contexto global de creciente disputa. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI HISTORIA DE VIDA CORRENTINA El chef sanroqueño Ariel Leguiza lanza la "Gira Mundial del Asado"



Información general | Radicado en Málaga, el reconocido cocinero internacional llevará los sabores y las tradiciones argentinas por el mundo con una propuesta que unirá gastronomía, fuego y una docuserie, sin olvidar sus profundas raíces en Corrientes.