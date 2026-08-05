Un dron persiguió y atacó a un civil en la guerra de Rusia contra Ucrania

Miércoles, 5 de agosto de 2026

Un vendedor resultó herido en Kherson y Kiev acusó a Rusia de atacar deliberadamente a la población civil.



El gobierno de Ucrania acusó a Rusia de cometer un nuevo crimen de guerra luego de la difusión de un video que muestra a un dron atacando a un vendedor ambulante en la ciudad de Kherson. El hombre, identificado como Yurii, de 52 años, sobrevivió al ataque, aunque sufrió heridas por esquirlas en ambas piernas y la espalda.



Las imágenes, difundidas por la policía ucraniana, muestran cómo el dron persigue a la víctima alrededor de su vehículo hasta detonar cuando intenta refugiarse detrás de la camioneta donde vendía verduras.



El testimonio del sobreviviente



Desde el hospital, Yurii relató que se encontraba descargando mercadería junto a su esposa cuando escuchó el zumbido del aparato volando a baja altura.



"Es una estepa abierta. No hay adónde ir. Da pánico, por supuesto. De verdad, da pánico", expresó al describir el momento del ataque.



Las autoridades ucranianas sostienen que el episodio forma parte de una campaña sistemática de ataques con drones contra civiles en la región de Kherson.



La ONU y organizaciones internacionales ya habían alertado



La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, creada por Naciones Unidas, concluyó en un informe publicado en mayo que los ataques sistemáticos contra civiles en Kherson constituyen crímenes de lesa humanidad.



Por su parte, Human Rights Watch documentó numerosos casos de drones utilizados para atacar personas que caminaban, circulaban en bicicleta o conducían vehículos particulares en esa región del sur de Ucrania.



De acuerdo con datos del proyecto de monitoreo Tochnyi, durante 2025 los ataques con drones provocaron 3.152 víctimas civiles, entre ellas 332 personas fallecidas, además de cientos de rescatistas heridos en ataques posteriores dirigidos contra quienes acudían a asistir a las víctimas.



Reclamos de mayor presión internacional



El presidente Volodímir Zelensky calificó el episodio como una nueva muestra de la ofensiva rusa contra la población civil y reclamó una respuesta más firme de la comunidad internacional.



En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, definió el hecho como un "bárbaro crimen de guerra" y sostuvo que miles de ataques similares no llegan a conocerse públicamente. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia no emitió comentarios sobre el caso, que continúa generando repercusiones en medio del conflicto.



