El Niño elevará el riesgo de inundación, sequía y olas de calor en distintas regiones

Miércoles, 5 de agosto de 2026

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtieron que El Niño 2026 se perfila como uno de los episodios climáticos más intensos registrados.

El fenómeno se desarrolla en un escenario de temperaturas récord en océanos y atmósfera, lo que podría potenciar eventos extremos en diferentes continentes.



Los organismos internacionales señalaron que el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ocurre en un contexto de cambio climático acelerado, aumentando el riesgo de inundaciones, sequías, incendios forestales y olas de calor.



Según la OMM, los modelos climáticos indican que las anomalías de temperatura del mar superan los 2,9 °C en sectores del Pacífico, un valor considerado excepcional.



El secretario general de la ONU, António Guterres, resumió la gravedad del escenario con una fuerte advertencia: "El Niño ya no está a la vuelta de la esquina, sino que ha entrado en casa y ha subido la calefacción. Y esto es solo el calentamiento".



Los especialistas también explicaron que la combinación de este fenómeno con el calentamiento global y otras anomalías oceánicas incrementa la posibilidad de eventos meteorológicos de gran impacto durante los próximos meses.



Los pronósticos internacionales ubican a gran parte de Sudamérica entre las regiones con mayores probabilidades de registrar lluvias superiores a los valores normales y temperaturas por encima del promedio.



En el caso de Argentina, los expertos prevén un aumento del riesgo de inundaciones, especialmente en el centro y este del país durante la temporada cálida. Al mismo tiempo, otras regiones podrían enfrentar olas de calor prolongadas y consecuencias sobre la producción agropecuaria, los recursos hídricos y los sistemas de salud.



La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, remarcó que los pronósticos solo son útiles si se transforman en acciones concretas. "El Niño es uno de los fenómenos climáticos sujetos a un monitoreo más estrecho. Pero los pronósticos por sí solos no evitan los peligros; eso solo pueden hacerlo las personas", sostuvo.



Ante este panorama, los organismos internacionales instaron a fortalecer los sistemas de alerta temprana, mejorar la planificación de emergencias, optimizar la gestión del agua y preparar a los sectores más vulnerables para reducir el impacto de los fenómenos extremos que podrían intensificarse durante los próximos meses.



