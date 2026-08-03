Tierras y comunidades originarias: advierten sobre aristas polémicas en el proyecto

Lunes, 3 de agosto de 2026

El diputado nacional Diógenes González se refirió al debate por el régimen de tierras y señaló que existe marcada preocupación en la sociedad, especialmente por las referencias a los territorios de pueblos originarios, reclamando un análisis profundo al Senado antes de cualquier definición.

Consideró que la provincia debe profundizar el reconocimiento a otras figuras históricas vinculadas al Combate de San Lorenzo. En ese sentido, mencionó a Silva, a quien definió como “el otro mártir de San Lorenzo”, y sostuvo que se debería encontrar la manera de rendirle un homenaje oficial y permanente.



En relación con la actividad legislativa nacional, González informó que esta semana comenzará el tratamiento del proyecto de independencia del Banco Central y adelantó que el próximo 19 de agosto se espera debatir la iniciativa vinculada a la denominada “inocencia fiscal”.



“Son dos proyectos muy importantes. El de independencia del Banco Central se ha presentado muchas veces y es fundamental para cuidar el valor de nuestra moneda y evitar que futuros gobiernos recurran a la emisión descontrolada de billetes”, explicó.



Consultado sobre la relación institucional entre la Nación y Corrientes, destacó la importancia de mantener un vínculo fluido con la administración provincial. “Mientras tengamos una buena relación con el gobernador Juan Pablo Valdés, seguiremos respetando el vínculo entre el Gobierno de Corrientes y la Nación”, indicó.



Por otra parte, se refirió al debate en torno al proyecto relacionado con las tierras y reconoció que se trata de una iniciativa que genera diversas reacciones en la sociedad. Señaló que el expediente actualmente se encuentra en el Senado y que existe una marcada preocupación ciudadana sobre sus alcances.



“Muchas personas se comunican para conocer más detalles sobre este tema. Tiene muchas aristas y también aspectos polémicos, especialmente por las referencias a las tierras de las comunidades originarias”, sostuvo.

Finalmente, manifestó que el análisis debe realizarse con responsabilidad y profundidad. “Hay que legislar para la gente y esperamos que el Senado estudie este proyecto en profundidad antes de tomar una decisión”, concluyó.



“Corrientes necesita funcionarios nacionales que escuchen sus demandas”



El diputado nacional Dr. Diógenes González también se refirió a distintos temas de la agenda política y de infraestructura que involucran a Corrientes, destacando avances que considera fundamentales para el desarrollo de la provincia.



Consultado sobre las elecciones PASO y el reciente mensaje del presidente Javier Milei, sostuvo que se trata de cuestiones que corresponden al ámbito nacional y que deberán ser abordadas en ese contexto.



En relación con la Ley Bases y los debates vinculados a la cuestión de las tierras, recordó que algunos aspectos de la normativa se encuentran actualmente suspendidos por medidas cautelares, aunque señaló que existen procesos de desarrollo e inversiones que continúan avanzando.



González destacó especialmente las gestiones impulsadas por el gobernador Juan Pablo Valdés en materia de infraestructura. En ese sentido, valoró la adquisición de dragas por parte de la Provincia y consideró que esa decisión permitirá consolidar la operatividad del Puerto de Ituzaingó.



“Será posible que el puerto de Ituzaingó esté plenamente operativo y eso representa un hecho muy importante para Corrientes”, expresó.



Asimismo, celebró la reactivación de las obras de la Autovía de la Ruta Nacional 12, una demanda histórica para la provincia. “Personalmente se lo planteé al jefe de Gabinete y, por suerte, las obras se retomaron. Es una noticia muy positiva para todos los correntinos”, afirmó.



El legislador también valoró la presencia del ministro Diego Santilli en la provincia, interpretándola como una señal de mayor atención por parte del Gobierno nacional hacia las necesidades correntinas.



“Creo que la Nación empezó a escuchar. La presencia de Santilli es un paso adelante. Lo que Corrientes necesita son funcionarios nacionales que escuchen sus demandas y acompañen los proyectos que son estratégicos para el desarrollo provincial”, manifestó.



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