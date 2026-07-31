La ministra de Educación confirmó que se reglamentará el uso de celulares en el aula

Viernes, 31 de julio de 2026

Lo anunció durante un acto por el 157° aniversario del Colegio General San Martín, donde además repasó las políticas de alfabetización, la planificación del ciclo lectivo 2027 y destacó la baja en los niveles de deserción escolar.



La ministra de Educación de Corrientes afirmó que la provincia avanzará con una reglamentación sobre el uso de celulares en las escuelas, sin prohibirlos.



Durante su visita al Colegio General San Martín por el 157° aniversario de la institución, la ministra de Educación destacó el sentido de pertenencia de los exalumnos y remarcó la importancia de fortalecer los vínculos con las comunidades educativas.



"Ver tanto sentido de pertenencia de los exalumnos es muy lindo. Esto fortalece a las instituciones educativas y también se transmite a los chicos que hoy forman parte de ellas", expresó.



Uno de los principales anuncios fue que el Ministerio trabaja en una resolución para regular el uso de los teléfonos celulares dentro de las escuelas, aunque aclaró que no habrá una prohibición general.



"En este momento nosotros no vemos la necesidad de una prohibición. Lo que sí estamos haciendo es reglamentar el uso", señaló.



La funcionaria explicó que la medida se elabora junto a los rectores de los colegios secundarios y surgió a partir de distintas situaciones registradas en los establecimientos, como la difusión de fotografías y videos.



"Si el celular tiene un uso pedagógico orientado y guiado por los docentes, es una herramienta muy valiosa. Pero es necesario reglamentar situaciones que muchas veces se generan con fotos y videos", sostuvo.



Además, recordó que las escuelas conservan autonomía para adoptar medidas particulares cuando lo consideren necesario y remarcó que "el uso del celular hoy no está prohibido en la provincia de Corrientes".



La ministra también resaltó el trabajo que la provincia viene realizando en alfabetización y matemática, y aseguró que Corrientes recibe reconocimiento a nivel nacional por los resultados obtenidos.



"Somos muy elogiados por la manera en que estamos trabajando. Creo que estamos en la buena senda, aunque todavía tenemos mucho por hacer", afirmó.



En ese sentido, adelantó que el próximo lunes una delegación del Banco Mundial visitará Corrientes para conocer el programa de alfabetización inicial y la producción de materiales educativos desarrollados por la provincia.



"Una de las cosas que llama la atención es la producción propia de bibliografía que tiene Corrientes", indicó.



Respecto al segundo semestre, explicó que gran parte de la agenda estará enfocada en la organización del ciclo lectivo 2027.



"Nos tenemos que reunir para organizar el calendario 2027 con algunas modificaciones que queremos hacer y seguir fortaleciendo el vínculo con las instituciones de toda la provincia", señaló.



También confirmó el próximo lanzamiento de la aplicación Tutores, destinada a mejorar la comunicación entre las escuelas y las familias.



Consultada sobre la asistencia de los estudiantes tras el primer semestre, la ministra aseguró que los indicadores muestran una evolución favorable.



"El porcentaje de asistencia es bueno y los niveles de deserción van bajando", afirmó.



Explicó que el Ministerio utiliza sistemas digitales para monitorear la asistencia en tiempo real, lo que permite intervenir rápidamente cuando se detectan casos de ausentismo.



"La información nos da la posibilidad de actuar con tiempo para disminuir los niveles de deserción", concluyó.